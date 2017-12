Súťažte o lístky na film o drogovom kráľovi

Mr. Nice

Skutočný príbeh jedného z najhľadanejších Britov minulého storočia.

Štyridsaťtri falošných identít, 4 deti, 89 telefónnych liniek, 25 firiem na celom svete – a viac ako milión čitateľov tohto autobiografického príbehu. Zoznámte sa... to je Mr Nice. Študent Oxfordu, nukleárny fyzik, pašerák marihuany, učiteľ základnej školy, falšovateľ, utečenec a špión. Z malého britského mestečka to dotiahol na Oxford, a cez Londýn, Írsko, Pakistan, Amsterdam, Thajsko, na Ibizu, Malorku, do Ameriky .... až do basy. Skutočný príbeh o jednom z najhľadanejších Britov minulého storočia.