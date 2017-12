Vyjde nový album Amy Winehouse

Keď opadol prvý šok zo smrti mladej speváčky, bolo jasné, že jej diskografia sa neuzavrie pri dvoch nahrávkach. V decembri príde na trh kolekcia dvanástich pesničiek s názvom Lioness: Hidden Treasures.

2. nov 2011 o 13:43 Oliver Rehák, (her)

LONDÝN, BRATISLAVA. Keď v lete tohto roku Amy Winehouse zomrela, mala iba 27 rokov a za sebou dva albumy. Aký mohol byť ten tretí, to sa dozvieme 5. decembra, keď vyjde kolekcia dvanástich piesní s názvom Lioness: Hidden Treasures.

Tvoria ju doposiaľ nevydané nahrávky, alternatívne verzie aj úplne nový materiál. Medzi nimi je napríklad bossa nova The Girl From Ipanema, ktorú speváčka nahrala ako 18-ročná, tradicionál A Song For You, kde sa sama sprevádza na gitare alebo reggae prerábka klasiky zo 60. rokov Our Day Will Come, aj duet Body And Soul s Tonym Bennettom. Podrobný zoznam nájdete na webstránke speváčky.

video //www.youtube.com/embed/_OFMkCeP6ok

Album poskladali producenti Mark Ronson a Salaam Remi, ktorí s ňou spolupracovali na nahrávkach Frank (2003) a Back To Black (2006). Konali so súhlasom rodiny: „Ak by sme cítili, že album nemá taký štandard ako ostatné albumy Amy, nikdy by sme nesúhlasili s jeho vydaním,“ citoval denník The Sun otca speváčky. Mitch Winehouse dodal, že jedna libra z každého predaného kusa pôjde na účet nadácie, ktorú založil v mene dcéry.