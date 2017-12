Jiří Winter Neprakta: Rekordér v karikatúrach

Najslávnejší český karikaturista, ilustrátor a humorista sa so svojimi kresbami dostal do Guinnessovej knihy rekordov.

5. nov 2011 o 0:00 Miriam Zsilleová

Meno Neprakta si dal Jiří Winter (12. 7. 1924 - 30. 10. 2011) v roku 1948, v rovnakom roku, ako mu vyšla prvá kresba. „V tom čase bola móda rušiť podniky a zavádzať národné a družstevné - Obuna, Chemodroga, Vodotechna. Ľuďom sa tlačilo do hláv, že je to praktické. Naša činnosť nehovorila nič o budovaní komunizmu, bola v tomto smere nepoužiteľná, nepraktická, tak sme ju nazvali Neprakta," povedal v rozhovore pre SME v roku 2004, keď oslavoval 80. narodeniny. To už nekreslil do časopisov, jeho Dikobraz a Roháč zanikli a do žiadnych iných prispievať nechcel, tak robil ilustrácie kníh.

Za života urobil viac ako 35-tisíc kreslených vtipov, za čo sa dostal do českej Guinnessovej knihy rekordov. Kreslil všetko od histórie po sex cez zvieratá a duchov. S humoristom Miloslavom Švandrlíkom kreslili do československého satirického časopisu Dikobraz. Neprakta ilustroval aj jeho slávnych Čiernych barónov.

Za nacistov sa dostal do väzenia za prechovávanie zbrane, jeho česko-židovskú rodinu neskôr poslali do koncentračného tábora, prežil iba Jiří a jeho mama. V čase komunizmu nikdy nekarikoval „prehnitých kapitalistov", hoci bol za to v čase normalizácie dvojnásobný honorár. Jiří Winter Neprakta bol vášnivým cestovateľom a zberateľom i milovníkom žien. Bol štyrikrát ženatý.

