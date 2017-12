Film týždňa: Varuj…!

Podľa jeho vzoru vzniklo množstvo ďalších slovenských filmov, ale Varuj...! je azda jediným, v ktorom sú silné emócie, akčné scény a sociálna tematika namixované v takmer ideálnom pomere.

5. nov 2011 o 0:00 Dušan Taragel, Mariana Jaremková, Martin Palúch

Dráma Ivana Stodolu Bačova žena (1928) patrí medzi najčastejšie uvádzané slovenské divadelné hry a dnes zaslúžene patrí medzi divadelnú klasiku. V roku 1946 po nej siahol Paľo Bielik a zo statického divadla vytvoril akčnú filmovú drámu plnú silných obrazov a citov.

Tému ľúbostného trojuholníka mierne potlačil a zdôraznil sociálny rozmer, ktorý Slovákom nikdy nebol ľahostajný. Ešte aj dnes dokážu diváka chytiť za srdce silné scény, keď zlý správca (Andrej Bagar) príde chudobným valachom vziať bryndzu a oštiepky, boj s krvilačným medveďom či banská tragédia v ďalekej Amerike.

Ale rovnako nezabudnuteľná je aj tanečná scéna, keď sa bača Ondrej Muranica (Paľo Bielik) lúči pred odchodom za prácou do zámoria a ukážkovo cifruje nohami na dedinskom námestíčku, či scéna, keď sa mu po úraze z ničoho nič vráti pamäť.

Frič s Bielikom oproti predlohe presunuli dôraz z bačovej ženy Evy na hlavnú mužskú postavu - baču Ondreja. Do krízy príbeh vyústi Ondrejovým odchodom do Ameriky, keď opustí syna a svoju ženu Evu. Pobyt v Amerike vyznieva pesimisticky. Staré a známe je v ostrom kontraste s novým. Pokoj na dedine je neporovnateľný s ruchom veľkomesta. Na salaši v kopcoch sa Ondrej zvykol dívať na svet pod sebou hrdo a pekne zhora. Pri drine v bani dominuje perspektíva potkana a pocit uväznenia.

Aj tu vládnu spoločenské rozdiely. Pánov vystriedali magnáti vo frakoch, poddaných baníci – prisťahovalci, ktorí za nízku mzdu živoria v podzemných tuneloch bez svetla. Život už neohrozuje divá zver, ale banské nešťastia. Na jeden z najpôsobivejších momentov vo filme spomína aj Margita Tomášková, ktorá na filme spracovala ako skriptka. „Bielik bol náročný. Vo Varuj...! je scéna, kde vylieza celý špinavý z bane. Stále mu to nebolo dobré, opakoval to, nebol spokojný, tak veľmi chcel, aby to bolo hodnoverné. Opakovali sme tú scénu tuším 13-krát,“ hovorí. „Nikto ho nerežíroval. Všetko robil sám, Frič pri tých scénach ani nebol. Bolo to podľa predchádzajúcej dohody. Nestalo sa, aby jeden alebo druhý rozkazoval. Frič bol do Bielika „zaľúbený“, poznal ho z predchádzajúcej spolupráce a vedel, čo od neho môže žiadať. Neviem, či by si Frič zobral iného začiatočníka zo Slovenska ako spolurežiséra,“ uvažuje Tomášková.

Happyend filmu sa odohrá pod Kriváňom, kde dôjde k symbolickému prenosu múdrosti z generácie na generáciu.

Ondrej Muranica prišiel o všetko. O domov, o matku aj o rodinu. Ostali mu len dve zdravé ruky a vedomie, že môže začať odznova a na svojom. „Stratený“ otec a jeho syn sa v objatí vzďaľujú smerom ku Kriváňu, symbolu Slovákov, za sprievodných slov komentára: „Choď za ním a povedz mu: Synu, v tebe je pokračovanie života. V tebe je nádej, zdravie a sila. V tebe je všetko, čo mi vzal svet. Miluj svoju zem a nezraď ju, lebo poblúdiš. Tak to povedz všetkým. Tak ich varuj!“