Cena Fantázie 2011 má svojho víťaza

Deviaty ročník literárnej súťaže Cena Fantázie 2011 vyhral mladý autor Ivan Čipkár z Košíc za poviedku Mesto na konci času.

5. nov 2011 o 15:30 sme.sk

Čitatelia portálu SME.sk rozhodli o víťazovi deviateho ročníka súťaže sci-fi, fantasy a hororových poviedok.

Výsledky súťaže, zameranej na poviedky žánrov sci-fi, fantasy a horor, boli slávnostne vyhlásené v rámci programu knižného veľtrhu Bibliotéka v Bratislave.

Súčasťou programu bol aj krst knižného zborníka Fantázia 2011, obsahujúceho 10 poviedok zo súťaže. Kniha s obálkou od výtvarníka Ivana Kasaja je šiestym zborníkom od vydavateľstva Fantázia, ktoré v tomto roku ukončilo vydávanie rovnomenného časopisu.

"Deviaty výherca Ceny Fantázie je úplným nováčikom súťaže – hneď svojou prvou účasťou presvedčil porotu, ktorá ho v prvom kole dostala do finále a tam si 'podal' aj niektorých starých harcovníkov našej súťaže,"povedal Ivan Aľakša z vydavateľstva Fantázia. "Z piatich finálových poviedok o jeho víťazstve rozhodli čitatelia internetového portálu Kultura.sme.sk."

Na ďalších miestach skončili autori: Michal Jedinák zo Sedliackej Dubovej, Martin Vlachynský z Piešťan, Jozef Frajkor z Prešova a Michal Spáda zo Žiliny.

Do súťaže bol v tomto roku prijatý rekordný počet 121 poviedok, skoro dvojnásobok oproti predošlému ročníku.

V prvom kole hodnotila všetky poviedky päťčlenná porota v zložení: Zuzana Stožická (autorka), Filip Struhárik (publicista, sme.sk), Roman Bomboš (rozhlasový moderátor), Alexander Schneider (publicista) a Ivan Pullman (editor zborníkov Ceny Fantázie). Porota nepoznala autorov poviedok, tí boli zverejnení až s výsledkami prvého kola. V druhom kole už o poradí rozhodovali čitatelia na internete.

Špeciálna cena pre sci-fi

Novinkou v aktuálnom ročníku Ceny Fantázie bola špeciálna Cena spoločnosti INTEL pre najlepšiu sci-fi poviedku. Z celkového počtu bolo do hodnotenia zaradených 35 poviedok žánru sci-fi a víťazkou sa stala Zuzana Droppová s poviedkou Telo.

"Science fiction a Intel sú v podstate nerozlučná dvojica. Bez snov, či odvážnych predstáv by dnešné počítače neboli tým, čím sú. Preto si myslím, že podpora literatúry má zmysel a už aj v minulosti sme sa mohli presvedčiť, že na Slovensku sú kvalitní autori, ktorí však zväčša píšu zatiaľ iba do zásuvky, čo by sme chceli zmeniť," povedal o súťaži Pavel Svoboda zo spoločnosti Intel.

Autorka víťaznej sci-fi poviedky si poskladá kvalitný počítač, keďže ako výhra ju očakáva zostava v podobe výkonného procesoru, základnej dosky a najmodernejšieho SSD disku – samozrejme všetko so značkou Intel.

Ďalší ocenení

Spomedzi 22 textov v žánri horor si Cenu Béla odniesol Ivan Kučera za poviedku Prasa. Tretím pridruženým ocenením je Cena Bibliotéky, ktorú už piatykrát udelil knižný veľtrh – v tomto roku si po ocenenie až z Francúzska prišla autorka Viktoria Laurent-Skrabalova za poviedku Syndróm „BEE“.

Vydanie zborníka z Ceny Fantázie je už tradične podporené sieťou kníhkupectiev Brloh, ktorá venuje za každú predanú knihu dva centy pre literárnu súťaž. V uplynulom roku bolo v sieti Brloh predaných 33 074 kníh fantastických žánrov.

Okrem knihy boli v tomto roku vydané všetky zborníky už aj vo forme e-kníh, rovnako vychádza aj aktuálny zborník Fantázia 2011.

Súťaž Cena Fantázie pokračuje aj v ďalšom, jubilejnom – desiatom ročníku. Viac informácií nájdete na www.cenafantazie.sk.