Koľko sa zaplatí za Fica?

Busta expremiéra, ktorá sa dá vydražiť, je od štvrtka vystavená aj v galérii.

7. nov 2011 o 17:30 Jana Németh, Jana Močková

BRATISLAVA. Na portáli aukro.sk sa dá vydražiť nová kosačka aj oblečenie. Do sekcie Zberateľstvo, hobby pribudla busta s názvom Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. Od štvrtka je vystavená v bratislavskej galérii Space. Jej autor Dalibor Bača ju ponúkol do internetovej aukcie, ktorá trvá do 21. novembra.

„Hlavnou prioritou dražby je, aby som sa busty zbavil. Po jej demontáži spred bývalého Domu odborov pre mňa stratila zmysel. Je isté, že sa tam nikdy nevráti. To ju robí polovičatou.“

Busta vznikla vlani v rámci projektu Verejný podstavec, no napriek oficiálnemu povoleniu ju odstránili. Nový majiteľ získa licenčné práva, aby mohol s bustou manipulovať ľubovoľným spôsobom.

Inštalácia busty v galérii Space.