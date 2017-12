Dávame šancu mladým!

8. nov 2010 o 10:06 Zdroj: PR text divadla Nová scéna

Po úspešnej pražskej premiére, ktorá sa konala v septembri sa konečne aj slovenskí diváci dočkali uvedenia dlho očakávaného muzikálu s hudbou legendárnej skupiny ELÁN. Muzikál autorského trojlístka, Ďurovčík, Pavlac, Filan, v ktorom účinkujú stálice, ale aj vychádzajúce hviezdy nášho muzikálového nebavzbudil taký mimoriadny divácky záujem, že sa predstavenie presunulo do kapacitne väčších priestorov divadla Nová Scéna. V piatkovej predpremiére sa v hlavných úlohách úspešne predstavili mladí herci Dominika Richterová, študentka VŠMU a 18. Ročný David Hartl, študent štátneho konzervatória. Túto šancu, ktorá bola daná mladým okomentoval režisér a choreograf projektu Ján Ďurovčík nasledovne “Vždy som sa snažil objavovať nové talenty.” A v piatkovej predpremiére mali práve tieto možnosť ukázať, čo sa v nich naozaj skrýva. Z reakcií nadšených divákov nemožno usúdiť, že by si túto šancu nezaslúžili, práve naopak! No aj napriek úspechu ktorý dosiahli, treba povedať, že sú ešte len na začiatku svojej sľubnej kariéry. Prvú premiéru, ktorá sa konala 29. októbra, už odspievali hlavní protagonisti Nela Pocisková, Peter Makranský a Janko Slezák. Premiéra sa stretla s výbornými reakciami publika, ktoré 20 minútovým standing ovation vzdávalo hold umelcom a pochvalne sa na adresu účinkujúcich vyjadrili nie len kritici, ale aj samotný Jožo Ráž. V druhej premiére sa predstavila ďalšia alternácia a to v podaní výbornej Mirky Partlovej, Tomáša Majlátha a Patrika Vyskočila, ktorí zožali búrlivý divácky úspech tak, ako alternácie pred nimi. V slovenskom naštudovaní sa okrem už spomínaných účinkujúcich v ďalších úlohách vystriedali dve alternácie Lenka Salmanová a Marta Potančoková, Pavol Topoľský a Dušan Cinkota, ktorí stvárňujú postavy rodičov. A v špeciálnej úlohe sa predstavili Martin Hudec a Juraj Bernáth. Príbeh muzikálu Ôsmy svetadiel je voľne inšpirovaný románom francúzskeho dramatika Alexandra Dumasa ml.. Krása vznešeného nešťastia, o akom nám rozpráva spisovateľ z 19. storočia , povyšuje príbeh o dáme s kaméliami na nadčasový príbeh lásky.