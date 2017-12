Spolu s Rimbaudom si ctím prvú dobrú rannú myšlienku

Ako tvorím: spisovateľ Ľubomír Feldek.

8. nov 2011 o 16:39 Alexander Balogh

„Ak sa pridržím názvu tejto rubriky, tak musím povedať, že to, ako tvorím, ma vždy prekvapuje,“ pochvaľuje si Ľubomír Feldek. Je to preň dobré znamenie, predzvesť výslednej spokojnosti. „Spisovateľ totiž predovšetkým nesmie svojho čitateľa nudiť. Inými slovami, musí prekvapovať, a to môže len taký autor, ktorý vie prekvapiť aj seba.“

To čarovné a očakávané prekvapenie prichádza s novým dňom. „Treba začať vždy zavčasu rána, hneď zachytiť, zapísať prvú dobrú rannú myšlienku, ktorá sa prisnila v noci, a potom sa už tvorí ľahko. Nie som v tom sám, aj Rimbaud hovorí o dobrej rannej myšlienke, a myslím, že to je dokonca nielen spisovateľská špecialita, ale platí aj pre mnohé iné profesie.“

Pravda, nie každá noc je úspešná. „Keď sa tá myšlienka neprisní, vtedy je celý deň zabitý. To radšej nerobím nič, určite nemám rituál, že musím nejaké písmenká vysedieť, aj keď mi nič nenapadne.“

Pri množstve a rozmanitosti Feldekovej tvorby však tých spokojných rán je zrejme dosť, a asi mnohé aj s viac než len jednou dobrou myšlienkou. „Tohto roku mi vyšlo už päť kníh, a to som bol takmer štyri mesiace vyradený pre chorobu,“ hovorí spisovateľ a prekladateľ, ktorý sa suverénne pohybuje v mnohých žánroch od poézie cez prózu, literatúru pre deti, divadelné hry až po publicistiku.

„Základom všetkých žánrov je metafora, spraviť bodku, a od nej sa potom tá čiara niekam pohne. Vydá sa jedným smerom a vznikne z bodky rozprávka, pohne sa inam a môže vyrásť poviedka, fejtón, hra. Ale vždy ten základný nápad býva básnický.“ Podobne ako dobrú rannú myšlienku spája tiež s inými profesiami, aj básnický nápad považuje za potrebný pri akejkoľvek ľudskej činnosti. A poruke má celkom nečakane príklad z futbalového trávnika. „U vás som čítal, ako útočník Arsenalu Van Persie vďačí za svoje strelecké majstrovstvo kreatívnym génom svojich rodičov, ktorí sú výtvarníkmi.“

Feldek si však ctí aj prospešnosť múzy. „Pretože tak ako človek nemôže sám seba poštekliť, tak si nemôže ani sám byť múzou. Nedávno prišiel Daniel Brunovský, či by sme nedokončili knihu rozprávok, ktorú som s jeho otcom Albínom plánoval, ale už sme ju nestihli. Ako vidno, múzou môže byť aj chlap, ktokoľvek, kto príde v šťastnej chvíli so šťastným nápadom.“

Najnovšie sa chystá Ľubomír Feldek prekvapiť divákov (a, samozrejme, aj sám seba) o dva týždne v žilinskom divadle, kde je premiéra jeho hry Stalin v Žiline. „Navyše prekvapenie čakám aj od režiséra Doda Gombára, ako môj text inscenoval.“