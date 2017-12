Suverénka divadelnej naivnosti

Film s názvom ...a já, Katarína Kolníková nadväzuje na rovnomennú knihu z roku 2001.

9. nov 2011 o 18:00 Zuzana Uličianska

Film o Kataríne Kolníkovej je taký, aké sú inscenácie Radošinskeho naivného divadla - láskyplne nekonfrontačný.

„Mali sme ju radi,“ vyjadril sa pred premiérou filmu s názvom ...a já, Katarína Kolníková, principál Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka. Tento postoj charakterizuje aj základný tón hraného dokumentu na motívy jedného výnimočného života, ktorý nakrútil Štepkov syn Juraj.

Katarína Kolníkova, osamelá matka štyroch detí, účinkovala v amatérskych súboroch v Radošine dlhé roky, bolo to však práve pôsobenie v RND, ktoré z nej urobilo národnú kultúrnu pamiatku. Pre toto divadlo odohrala od roku 1971 takmer štyritisíc predstavení, suverenita jej divadelnej naivnosti sa stala kultovou.

Márna túžba po láske

Z vtipných spomienok kolegýň a kolegov sa dozvedáme, ako svoje vystúpenia prežívala, ako znášala večné cestovania aj ako komentovala svoj život. Film nadväzuje na rovnomennú knihu, ktorú Štepka napísal spolu so svojou herečkou ešte v roku 2001.

Nejde o nijaký bulvárny formát, skôr o filmovú úvahu o žene, ktorá márne túžila po láske. Dvierka do trinástej komnaty zostali len pootvorené, dokument nešiel do tej najboľavejšej hĺbky, no aj tak sa možno o človečine, či skôr o „ženštine“ Kataríny Kolníkovej dozvedia diváci viac, ako je bežne známe.

V hranej časti dokumentu sa v snivom čiernobielom odtieni vraciame do predvojnových a vojnových rokov, keď sa ako dedinské dievča dostala do mesta za slúžku, aby sa neskôr zaľúbila a vydala za Michala Kolníka. Ten ako gardista kolaboroval s Nemcami a po vojne utiekol pred stíhaním do Kanady.

S fašistickou minulosťou otca stvárneného Michalom Kubovčíkom film zainteresovaných priamo nekonfrontuje, na plátne zostal len ako človek, ktorý mal aj zlé stránky a chodil s Nemcami na poľovačky.

Škoda chýbajúcich reakcií

Mladú Katarínu Kolníkovú hrá Erika Havasiiová, o niečo staršiu zas autentickejšia Anna Vargová.

Je dobré, že takýto film vznikol, ešte lepšie by bolo, ak by sa ho podarilo dokončiť ešte za jej života.

Komentár načítaný Zuzanou Kronerovou síce nerušil, ale nemohol nahradiť reakcie, ktoré mohla mať k svojmu životu sama Kolníková, hoci je známe, že sa k niektorým veciam nevyjadrovala, ani len pred deťmi. Škoda, že so štýlom romantizujúcej dokrútky formálne priveľmi kontrastujú osobné výpovede nasnímané akoby na prázdnom javisku.

Film Juraja Štepku uvedie Slovenská televízia počas Vianoc. V novom roku si ho pozrieť budú môcť aj tí, ktorí si kúpia DVD s inscenáciou Radošinského naivného divadla s názvom Hra o láske. O distribúcii v kinách sa rokuje.