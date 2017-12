Balet Bratislava prinesie na Novú scénu smútok i vášeň slávnych milencov

Večný príbeh o láske Rómeo a Júlia v naštudovaní Baletu Bratislava má dnes premiéru na bratislavskej Novej scéne. Autorom choreografie je riaditeľ nového nezávislého tanečného telesa Mário Radačovský.

11. nov 2011 o 10:42 Zdroj: Mariana Jaremková

Choreografia Mária Radačovského na hudbu Sergeja Prokofieva mala svetovú premiéru 13. mája 2011 v Peter Martin Wege Theatre v americkom meste Grand Rapids, kde ju naštudoval súbor Grand Rapids Ballet Company. Na javisku Divadla Nová scéna diváci uvidia jej verziu upravenú pre malý súbor. „Snažil som sa držať sa predlohy – ťažko sa dá niečo meniť na Shakespearovi,“ hovorí Radačovský, pre ktorého je balet o veronských milencoch zaujímavý pretože je o láske. „Tragický príbeh o ľuďoch, ktorí sa milujú, funguje aj dnes a bude fungovať ďalších päťsto rokov, pretože spoločenské rozdiely medzi ľuďmi boli a budú. Čo je však dôležité – majetky alebo láska?“

Rómeo a Júlia je prvým titulom nového tanečného súboru Balet Bratislava. „Balet Rómeo a Júlia je výnimočný tým, že ide o celovečerný titul. Istým spôsobom som si uvedomil, že rád robím celovečerné tituly. Je to ťažšie, ako robiť polhodinové alebo dvadsaťminútové inscenácie. Zaujalo ma robiť dejové balety. Balet Rómeo a Júlia má niečo, o čo som sa vždy chcel pokúsiť. Je pre mňa výnimočný tým, že je to najkrajší titul o láske,“ pripomína choreograf, ktorý tento balet dôverne pozná aj ako tanečník. „Tancoval som v niekoľkých verziách. Bol som aj Rómeom aj Mercutiom. Vždy ma fascinovalo a napĺňalo, keď som mohol tancovať charakter – viac ako robiť krásne pohyby, ktoré však nemajú význam.“ Podľa Radačovského je pre tanečníkov balet Rómeo a Júlia zaujímavý tým, že im ponúka komplexné úlohy – „je to o technike, partnerskom tanci, pocitoch... najmä sólisti – Rómeo, Júlia, Júliina matka – musia prežiť tie postavy v tom danom momente.“

Inscenácia Rómeo a Júlia na motívy hry Williama Shakespearea a hudbu Sergeja Prokofieva mala predpremiéru 23. októbra v nitrianskom Divadle Andreja Bagara a dnes ju čaká slávnostná premiéra na javisku Divadla Nová scéna. V titulnej úlohe Júlie budú alternovať Katarína Košíková, Natália Némethová a Veronika Hollá. Postavu Rómea stvárni kanadský tanečník francúzskeho pôvodu Arthur Abram a talentovaný slovenský tanečník Peter Dedinský.