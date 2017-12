Ako tvorím Režisér Peter Dimitrov

11. nov 2011 o 12:03 Kristína Kúdelová

Ako tvorím

Režisér Peter Dimitrov

Clint Eastwood bol v osemdesiatych rokoch starostom kalifornského mesta Carmel a onedlho na to, ako Robert Redford založil festival v Sundance, on založil festival tam. Minulý mesiac na Carmel Art and Film Festival cestoval režisér Peter Dimitrov. Jeho Čas grimás vybrali medzi šestnásť hraných filmov. Medzi nimi bol aj nový Eastwoodov film J. Edgar o prvom šéfovi FBI.

Dimitrov pracoval na Čase grimás dlho, premiéru mal vo februári a do Kalifornie šiel tak trochu pracovne vyčerpaný. Ale Eastwood ho donútil premýšľať nad tým, ako bude robiť svoj nový film. „Nemyslel som si, že Leonardo DiCaprio je taký geniálny herec,“ hovorí Dimitrov. „Pozeral som ako blázon, ten chlap bol úžasný, vôbec nie len nejaký fešáčik. Film je vlastne normálnou púťovou atrakciou, ale zároveň je zrozumiteľný a má v sebe správu.“

Dimitrov teraz uvažuje, či aj na Slovensku možno nájsť tému, ktorá by bola taká dramatická a ľahko by presiahla aj naše hranice. „Film je zaujímavý, keď vie trafiť do niečoho univerzálneho a keď mu porozumie Eskimák aj Američan z Wall Street. Mám pocit, že nám to ešte chýba, a tak sa snažím, aby nám to nechýbalo. Nebude ma tešiť, keď môj film bude len pre zúrivcov, čo musia vidieť každý dokument,“ hovorí.

Nový film Petra Dimitrova bude o Dežovi Hoffmanovi a jeho popfotografiách, mal by sa volať Ja, Beatles a fotoaparát alebo Umenie vidieť. Ale možno ešte predtým začne písať o paradoxoch filmového času a tých prípadoch, keď sa zdá krátky film dlhý a naopak. Len nedávno dopísal na túto tému skriptá a teraz sa pýta, či by z toho mohla byť aj zrozumiteľná kniha. „Najprv som o tom písal doktorandskú prácu - ale až keď som ju mal hotovú, začalo ma to naozaj brať. A teraz ešte viac, keď počujem, že svetlo už nie je najrýchlejšie.“

Keď ju rozpíše, bude riešiť rovnaký problém ako pri filme: aby bola zrozumiteľná. Hovorí: „Nemám rád texty teoretikov, najmä keď píšu o priestore a čase. Ja mám rád, ako píše Jean-Claude Carriere. Keby tu sedel s nami, hovoril by ako úplne normálny človek. Jeho kniha Rozprávať príbeh je to najlepšie, čo som o filme čítal. Keď prišiel do Trenčianskych Teplíc na festival, šiel som za ním ako malý chlapec, aby mi ju podpísal.“