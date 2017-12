Kto to zachráni

Keď sa Eddie Murphy vzdal, Americká filmová akadémie si spomenula na Billyho Crystala. Oscary bude opäť moderovať on.

11. nov 2011 o 16:00 Kristína Kúdelová

Americká filmová akadémia stále nenašla niekoho, kto by mohol stabilne a úspešne moderovať odovzdávanie Oscarov. Dohoda s komikom Eddiem Murphym, že na budúci rok to bude on, minulý týždeň padla. Nahradí ho Billy Crystal, ktorý túto úlohu plnil už osemkrát, kým nezačala sledovanosť programu klesať.

„Prijal som to, aby sa tá mladá z farmácie prestala pýtať na moje meno, keď si chodím po lieky,“ citujú agentúry Crystala. Teraz sa bude čakať, či naplní predstavy akadémie, aby galaprogram začalo sledovať viacej mladých divákov. Lebo jeden z Crystalových najslávnejších filmov Keď Harry stretol Sally je už z roku 1989.

Naposledy mali úlohu moderátorov pri udeľovaní Oscarov herci Anne Hathaway a James Franco. Nedopadlo to dobre, pri energickej Anne pôsobil Franco prispato, hoci mal vraj ospravedlnenie. Bol vystresovaný, pretože sám bol vtedy na Oscara nominovaný za film 127 hodín.