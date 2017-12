Divadlo z Pasáže zavŕši pobyt v Amerike premiérou hry Cudzinec/Stranger

Divadlo z Pasáže už niekoľko rokov umožňuje ľuďom s rôznymi druhmi hendikepov vystúpiť z anonymného prostredia ústavných zariadení a prekročiť s pomocou umenia vlastné hranice. Počas turné po USA v roku 2009 sa začala rodiť spolupráca s divadlom Jump-Star

t Performance Co. zo San Antonia v Texase. Výsledkom je spoločné predstavenie Cudzinec/Stranger, ktoré bude mať premiéru 18. novembra 2011 v San Antoniu.

Divadlo z Pasáže uskutočnilo pred dvoma rokmi trojtýždňové turné po USA. V réžii Viery Dubačovej a v spolupráci s choreografom Jarom Viňarským, skladateľom Jurajom Haškom a scénografom Dušanom Krnáčom, naštudovali neverbálnu divadelnú inscenáciu Chránené územie, ktorá sa zaoberala vnútornou slobodou človeka. Správu o tomto turné priniesol dokument debutujúceho režiséra Adama Hanuljaka s rovnomenným názvom Chránené územie. V októbri tohto roka sa Divadlo z Pasáže opäť vrátilo do Ameriky na pozvanie divadla Jump-Start Performance Co., aby tu spoločne naštudovali inscenáciu hry Viery Dubačovej a Milana Zvadu Cudzinec/Stranger. Projekt podporený tamojším divadlom, sponzormi a individuálnymi darcami reflektuje témy osobnej slobody, zodpovednosti a vyhostenia z pôvodného prostredia pokoja a umiernenosti. Inšpiráciou k jednotlivým scénickým obrazom boli biblické príbehy O Adamovi a Eve, Babylonská veža či Posledná večera. Tú nečakane preruší hosť - pocestný, ktorý do sveta bezhraničnej skúsenosti prináša nevinnosť a nádej na lepšiu budúcnosť bez excesov a nerestí. Tá závisí od každého, kto je pripravený pozvať ho k sebe. Inscenáciu charakterizuje minimálna scénografia, ktorá pozostáva z desiatok jabĺk, s ktorými herci pracujú na symbolických obrazoch. V činoherných zložkách dominujú odkazy na rôzne osobné, spoločenské a environmentálne témy akými sú napríklad kritika márnivosti, prebytku a nedostatku (Wall Street) či diskriminácia.

Prvé dva týždne príprav a skúšok inscenácie prebiehali v divadle Jump-Start pod vedením režisérky Viery Dubačovej, dramaturga Milana Zvadu, iniciátora celého projektu, riaditeľa domovského divadla Steva Baileyho a samozrejme za účasti siedmich domácich performerov. Podľa slov umeleckej riaditeľky Divadla z Pasáže Evy Ogurčákovej „zaujímavou skúsenosťou pre slovenských tvorcov je najmä fakt, že pracujú s umelcami z rozličných kultúr, ktorí sa realizujú v rôznych oblastiach ako napríklad divadlo, tanec, hip hop, kabaret či performance poetry. Práve posledný zo spomínaných žánrov je populárnym spôsobom sebavyjadrenia nielen Američanov, ale aj členov tamojších komunít (napr. afro-americkej, mexickej). Zvláštnosťou a obohatením je aj prítomnosť imobilného scénografa a herca Roberta Rehma. Pohybuje sa len vďaka slamke, prostredníctvom ktorej svojim dychom ovláda celý vozík. Robert ako postava je dôležitým významotvorným prvkom inscenácie aj napriek telesnému hendikepu. Tvorivý proces zo začiatku charakterizovalo spoločné hľadanie aktuálnych tém a iných spôsobov umeleckého vyjadrenia. Neskôr sa k tomu pridali pohybové etudy, ktoré vznikali v spolupráci so slovenským tanečníkom a choreografom Jarom Viňarským. Ten cez pohybové cvičenia objavoval v hercoch ich fyzické výrazové možnosti a pracoval na neverbálnom stvárnení obrazov a metafor. Tieto postupne nadväzovali na predstavy tvorcov v rámci režijno-dramaturgickej koncepcie. Vznikol tak "materiál", ktorý bolo možné ďalej tvarovať a prispôsobovať celku po príchode troch hercov a dvoch herečiek zo Slovenska.“

Premiéra inscenácie Cudzinec/Stranger sa uskutoční 18. a 19. novembra 2011 v San Antoniu a o deň neskôr v Austine v americkom štáte Texas.