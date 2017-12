Yes Men naprávajú svet

Naprávať svet podvodom neznie ako z učebnice etiky. Pri troche šťastia však dobre cielené klamstvo s ušľachtilým úmyslom prinesie viac úžitku ako fádna holá pravda.

21. nov 2011 o 0:00 Miloš Krekovič

Aktivisti Yes Men mystifikujú svet a nakrúcajú o tom filmy(Zdroj: outnow.ch)

Volá sa to mystifikácia.

Mystifikáciu ako pracovnú metódu využívajú Yes Men, združenie aktivistov s utajeným počtom členov po celom svete. Cieľom je dráždiť nepriateľa – nezodpovedné a neetické nadnárodné korporácie – a čo viac, husárske kúsky dokumentovať s kamerou. Niekoľko týchto trúfalých akcií sleduje film Yes Men napravujú svet. Dokument, ktorý aktivisti nakrútili sami o sebe.

Celé sa to začalo v roku 1999, keď v USA vrcholili demonštrácie proti Svetovej obchodnej organizácii (WTO) a mesto Seattle sa zmenilo na vojnovú zónu. S pomocou falošných webstránok dvojica aktivistov uískala pozvánku a prenikla na stráženú konferenciu, kde predniesla uletenú prezentáciu. Andy Bichlbaum a Mike Bonnano čakali aspoň zatknutie, no prešlo to hladko a im stúpla guráž.

V roku 2007 Yes Men zaťali vysoko. Vo vysielaní BBC Worldwide sa vtedy objavil hovorca spoločnosti Dow Chemical a urobil niečo nečakané. V mene firmy sa kajal a priznal zodpovednosť za obrovskú priemyselnú katastrofu, ktorej následky znáša indický štát Bhopál od roku 1984. Hodnota akcií Dow stratila 2 miliardy dolárov, kým sa prevalilo, že mužom na obrazovke nebol ozajstný hovorca, ale aktivista Andy. A že chemický gigant obetiam dávnej havárie nepomôže ani náhodou.

Či sú to konferencie biznismenov alebo fiktívne vydanie New York Times, Yes Men majú nápady a odvahu. Želaním aktivistov však nie je iba príbeh,ktorý sami stvorili - zapojiť sa môžme všetci.

