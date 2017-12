Aj vampír si ctí svoje panictvo

Poslednú časť ságy Súmrak rozložili filmári až na dve časti. Prvá práve prichádza do kín.

17. nov 2011 o 16:09 Zuzana Demjánová

Knižná predloha Stephenie Meyerovej vampírskej ságy Súmrak je všetko iné, len nie literárne veľdielo. Jej filmová adaptácia režiséra Billa Condonaje na tom podobne.

Vampírska sága Súmrak sa chýli ku koncu. Snaha spraviť Úsvit – 1. časť aj pre ľudí, ktorí nepoznajú tetralógiu Stephenie Meyerovej, podľa ktorej bola nakrútená, je dojemná, predpokladá sa však, že väčšinu divákov budú tvoriť práve fanúšikovia knihy.

Zatiaľ čo dosiaľ sa filmári držali pravidla čo kniha to film, štvrtú a poslednú časť ságy rozložili na dva diely. Režisér Bill Condon (Oscar za scenár k filmu Bohovia a monštrá) to odôvodňuje množstvom dejových zvratov, ktoré by sa do jedného filmu nevtesnali. Bohužiaľ, stojedenásť minút filmu je povypchávaných zbytočnou vatou a v mnohých miestach pôsobí ako nenáročný videoklip.

Dôležité je ako

Pozornosť sa opäť upriamuje na pôvabnú tínedžerku Bellu (Kristen Stewart) a jej vampírskeho snúbenca Edwarda Cullena (Robert Pattinson). Prvú hodinu prebieha všetko nadmieru idylicky: romantická svadba, medové týždne a svadobná noc, na ktorú mnohí fanúšikovia filmu tak netrpezlivo čakali. Potom dej začína byť tehotný neznámou, temnou hrozbou, ktorá však nakoniec vyprchá do stratena.

Dynamika deja aj svet vlkolakov a vampírov prepadávajú na celej čiare a divák rozmýšľa, čo všetko by sa dalo spraviť, keby sa Condon aspoň trochu snažil posunúť za hranicu filmu prístupného pre mládež od dvanástich rokov. Hororový potenciál by totiž scenár určite zniesol. Azda bude pokračovanie Úsvitu výraznejšie a hlavne akčnejšie, tak ako sľubuje režisér.

Filmu treba mnohé prepáčiť predovšetkým preto, že je spravodlivé hodnotiť ho aj z hľadiska knižnej predlohy. Tá je všetko iné, len nie literárne veľdielo. Naivita a pátos deja preto neprekvapujú, každý, kto prečítal čo len jeden Meyerovej román, pochopí, že filmári sa skutočne snažili.

Prekvapujúce sú naopak (opäť) katastrofálne, na niektorých miestach dokonca až komické výkony hercov. Výnimkou je azda len Kristen Stewart.

video //www.youtube.com/embed/p1OHXR63a38

Limonádový Eddie

Meyerovej knihe sa dostalo toľko nezaslúženej pozornosti, akoby táto spisovateľka bola prvou, kto sa zaoberá mýtom o mŕtvych-nemŕtvych. Jedno prvenstvo jej však uznať treba. Pred ňou sa ich hádam nikto nepokúsil moralizovať.

Dobrý vampír, navyše vampír-panic, ktorý chce počkať s prvým sexom až do svadby – to bol naozaj bizarný nápad. Vampíri na filmových plátnach aj v knihách takmer vždy sršali erotikou, nebezpečenstvom, vášňou a dobrodružstvom.

Už sme si zvykli na osudové ženy, ktoré oplývajú iróniou a sarkazmom, alebo aspoň psychickou chorobou, ktorá z nich robí tragické divožienky. Úsvit stavil na takmer zabudnutý žáner, aspoň čo sa týka veľkého filmu – na melodrámu. Tým sa vracia k hollywoodskym prvopočiatkom, ktoré sa niesli v znamení veľkých lások, veľkých slov a veľkých gest.

Patrili k tomu, samozrejme, aj veľkí herci a herečky, človek však nemôže mať všetko.