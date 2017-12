Jackie Leven: Stratená folková legenda

Jeho dávnu skupinu nazval jeden kritik "najväčšou kapelou, o ktorej ste nikdy nepočuli". Keď sa neskôr dal na sólovú dráhu, hovorili mu aj "stratená folková hviezda".

18. nov 2011 o 18:00 Tomáš Vasilko

Jeho dávnu skupinu nazval jeden kritik "najväčšou kapelou, o ktorej ste nikdy nepočuli". Keď sa neskôr dal na sólovú dráhu, hovorili mu aj "stratená folková hviezda".

Gitarista a pesničkár Jackie Leven (18 6.1950 - 14. 11. 2011) bol outsider na britskej hudobnej scéne. Nikdy sa mu nepodarilo získať úspech, aký by si podľa kritikov jeho hudba zaslúžila.

Narodil sa v rómskej rodine v Škótsku. Jeho spolužiakom na strednej škole bol aj neskorší britský premiér Gordon Brown. Už vtedy začínal Leven hrávať po baroch.

Koncom 70-rokov založil psychedelickú skupinu Doll by Doll. Po pár rokoch sa rozpadli a Leven hrával sám. Bol veľmi produktívny. Počas 40 rokov nahral viac ako 400 pesničiek. Dokonca si musel vymyslieť pseudonym, aby mohol vydávať viac albumov za rok.

Ťažké chvíle prišli v roku 1983. Vtedy ho na ulici brutálne zbila náhodná skupina výtržníkov. Poškodili mu hrtan, Leven nemohol spievať ani hrať. Liečil sa heroínom.

Po dvoch rokoch sa dokázal zo závislosti dostať alternatívnou čínskou medicínou a psychickou liečbou. Neskôr založil centrum, ktoré rovnako pomáhalo závislým ľuďom.

Jeho návrat na scénu v 90-rokoch bol silný. Album The Mystery Of Love Is Greater Than The Mystery Of Death z roku 1994 je podľa hudobného magazínu Q jeden zo 100 najlepších albumov histórie. Aj keď ste o ňom asi dosiaľ nepočuli. Leven si okolo seba vybudoval len malý, no verný okruh poslucháčov.

"Rád nahrávam veci, ktoré sa mi páčia a chcem ich počúvať. A len dúfam, že aj ostatní sa zhodnú," citoval jeho slová denník Daily Telegraph.