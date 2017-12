Slovenský film 40. a 50. rokov: Katka

Katka

Z dobových recenzií:



Je živá, svieža a zábavná, neuchyľuje sa k takzvaným osvedčeným prostriedkom humoru, ktoré spočívajú v zosmiešňovaní a vulgarizácii človeka a jeho citov, neupadá nikde do hrubosti a lascívnosti. Jej situačný humor je síce niekde ešte samoúčelný, inde sa zasa príliš ľahko prenesie cez problém, ktorý by si vyžadoval vážnejšie riešenie, niektoré situácie sú málo typické. Tieto chyby sú ľahko pochopiteľné, veď stojíme na začiatku cesty k dokonalému filmovému umeniu.

J. Dvořáček, Kino č. 10, 1950





Mysleli by ste, že pri filmovaní je najväčším pánom režisér. Tí skúsenejší zase, že vedúci produkcie. Omyl. Pri týchto exteriéroch absolútnym a neobmedzeným pánom nad filmármi je Boh, prípadne jeho príslušné inšpekčné orgány. Ale to, čo tohto leta nebesá našim filmárom narobili, ani Boh nevidel. Nemohol vidieť. Ináč by nebol dopustil, aby sa pri scéne, kde herci čakajú na slnko, stále preháňali mraky, alebo čo je ešte horšie, lialo ako z kanvy. A pri scéne, kde by režisér potreboval výnimočne kus zamračeného počasia, úplne perverzne začalo páliť slnko. Ťažký je chlebík filmových štábov, nakrúcajúcich exteriéry roku Pána 1949. Ale na tieto ťažkosti divák nie je zvedavý. On chce vidieť film a to dobrý film.

Náš film, č. 14, 1949

Zväčša sa na Katke smejeme zlomyseľne, škodoradostne, na čejsi škode. Je len jedno miesto, kde smiech dostal vyslovene konštruktívnu funkciu a ťal do živého: satira na vyplňovanie dotazníka. Tu za groteskným pretiahnutím hneď cítime vôňu skutočnosti a ešte aj úradníkove pepícke odseknutie: „To si ešte počkáte!“ prijímame ako realitu. Čo sa týka pepíckosti všeobecne, presnejšie povedané suchého, špeciálne pražského humoru, ktorým film oplýva, je tu zväčša na škodu, lebo je postavám, ktorým je vložený do úst, neorganicky vnútený.

Pavol Branko, Náš film, č. 7, 1950

Režijní asistenti, zapisovateľky, technickí pomocníci, produkční činitelia herci – všetci sú pôvodom Slováci a čo je zvlášť pozoruhodné, skoro všetci si na tomto filme odbývajú svoj krst v dlhometrážnej produkcii. Po tom, čo sme na vlastné oči videli, pri natáčaní interiérov v Barrandove, nepochybujeme, že všetci obstoja so cťou v tomto zápolení.

Kino, č. 26, 1949