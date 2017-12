Divadlo z Pasáže pozýva na Zážitkový pobyt v duchu divov a retro – strihov

Divadlo z Pasáže v spolupráci so Záhradou - centrom nezávislej kultúry uvedú v rámci 2. ročníka podujatia Noc divadiel projekt Zážitkový pobyt v duchu divov a retro – strihov.

Divadlo z Pasáže sa aj tento rok zapojí do programu Noci divadiel. Herci Divadla z Pasáže realizujú projekt Zážitkový pobyt v duchu divov a retro – strihov pod režijným vedením Jána Mikuša a Jany Hanzelovej Mikušovej v spolupráci s tvorivým tímom Záhrady - centra nezávislej kultúry. Máte pocit, že vám to už nestrihá? Potrebujete zdvihnúť hlavu? Cítite sa bezfarebne a potešil by vás prievan vo vlasoch? Žiadne strachy, milí priatelia, u Dámy s Truckmi menom ADEL zastal čas. Zastavte sa na chvíľu aj vy a príďte precítiť nebezpečný a príťažlivý tanec nožníc, fénov, gélov a iných dôležitých súčastí div(ADEL)ného salónu.

Divadlo z Pasáže je otvorenou komunitnou inštitúciou a počas celej svojej existencie sa snaží konfrontovať svojich hercov s ostatným spoločenským dianím, čo poskytuje nové impulzy a inšpirácie pre ďalšiu umeleckú tvorbu. Divadlo z Pasáže svojou energiou ponúka netradičný náhľad na umeleckú výpoveď a tvorivú interakciu s ostatným umeleckým dianím.

Predstavenie Zážitkový pobyt v duchu divov a retro – strihov uvedú v banskobystrickej Záhrade – centre nezávislej kultúry o 19. hodine.