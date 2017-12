Hru Arzenik a staré dámy uvedú v Aréne s novým obsadením

Divadlo Aréna dnes uvedie úspešnú inscenáciu hry Arzenik a staré dámy s novým obsadením. Na javisko sa vracia mierne morbídna komédia s kriminálnou zápletkou tentoraz v hlavných úlohách s Táňou Pauhofovou a Gabrielou Dzúrikovou.

21. nov 2011 o 9:59 Zdroj: (jar)

Hra Arzenik a staré dámy zavedie diváka do starého viktoriánskeho domu v Brooklyne. Dve setry s povesťou zbožných a „roztomilých“ tetušiek tu žijú so svojim synovcom Teddym, ktorý si myslí, že je prezidentom Rooseveltom. Teddyho brat Mortimer, divadelný kritik, je šťastne zamilovaný do farárovej dcéry Elaine a všetko plynie navonok pokojne. V pivnici domu však sestry ukrývajú tajomstvá, ktoré sa pomaly začínajú odhaľovať s nečakaným návratom ich tretieho synovca Jonathana, obávaného a hľadaného zločinca. Do hlavných úloh pôvodne obsadil režisér Martin Čičvák Emila Horvátha a Dušana Jamricha. Po niekoľkých úspešných uvedeniach ale muselo dôjsť k preobsadeniu. „Zakázali nám to, pretože „cross of the cast“ nemôže podľa licencie Američanov existovať,“ objasnil režisér Martin Čičvák. „Nedovolili nám to ani ako precedens, pretože by to, podľa nich, robil každý. Bolo treba hľadať nové riešenie, nový prístup, postaviť to inak. Obsadiť staršie herečky nás v prípade tejto hry nezaujímalo. No a tým, že to robia mladé, krásne dievčatá, ktoré sa štylizujú do staručkých, nemohúcich tetušiek a tým modelujú zvonku danú postavu. To znamená, že musia samé seba prerábať a modelovať. Hlas aj reč, telo. Tým to naberá novú a dovolím si povedať ešte väčšiu divadelnú kvalitu, ako to malo doteraz.“

Nové uvedenie inscenácie hry Arzenik a staré dámy v hlavných úlohách s Táňou Pauhofovou a Gabrielou Dzúrikovou uvedie Divadlo Aréna už dnes 21. novembra 2011. Vitajte vo svete, v ktorom sa svet obrátil naruby.