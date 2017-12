Súťažte s filmom Smrť v Benátkach

Smrť v Benátkach

Úvaha na tému krásy a umenia a zároveň o úpadku individuality, spoločnosti a kultúry.

Luchino Visconti bol jedným z najvýznamnejších a najoriginálnejších talianskych režisérov. Toto svoje postavenie potvrdil jedným zo svojich majstrovských diel – filmovou adaptáciou románu Thomasa Manna. Toto zdanlivo nesfilmovateľné dielo a jeho atmosféru sa mu podarilo kongeniálne preniesť do filmu po tom, ako hlavného hrdinu zmenil zo spisovateľa na hudobného skladateľa. Od úvodnej scény plavby do Benátok film diváka naplno pohltí, rovnako ako pohltila krása poľského mladíka Tadzia skladateľa Gustava von Aschenbacha. Film je úvahou na tému krásy a umenia, no zároveň úvahou o úpadku individuality, spoločnosti a kultúry. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je hudba Gustava Mahlera.

