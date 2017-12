Nové CD

Emika: Emika, Rustie: Glass Swords

22. nov 2011 o 15:59 Tomáš Prokopčák, (tp)

Emika: Emika

Ninja Tune / Wegart

Berlínska Britko-Češka Ema Jolly alias Emika s vyštudovanou kompozíciou a hrou na klavír je jedným z najväčších supertalentov, ktoré v posledných rokoch pre širšiu verejnosť objavil britský label Ninja Tune.

Jej eponymný debut je totiž všetko, čo od aktuálnej muziky môžete očakávať: spája pesničkový text a spev, postdubstepové rytmy a zrejmý vplyv berlínskeho techna či londýnsko-bristolskej klubovej scény.

Rozdiel je však ten, že kým pri počúvaní albumu trebárs od Jamesa Blaka cítite po čase až fyzicku únavu, Emika je stále svieža a plná nápadov. Pritom ide o jeden z najlepších (elektronických) albumov roka, ktorý treba už len pre jeho prácu so zvukom (Emika pracovala ako zvukový dizajnér v Native Instruments) počúvať viackrát.

Rustie: Glass Swords

Warp

Je to zvláštna muzika. Akoby ste skombinovali rytmy tanečnej elektroniky s rozbitými syntetizátorami, a celé to zaobalili do kabáta po otcovi, ktorý rád odkazuje na osemdesiiate roky.

Pred nejakým časom pritom išlo len o ďalší z módnych objavov zo škótskych alternatívnych klubov. No dnes sa už o wonky - obzvlášť v podaní Glasgowčana Russella Whytea alias Rustieho - hovorí ako o novom, takmer masovom elektropope.

Nahrávka Glass Swords je totiž menej o experimentoch a viac o aktuálnej diskotéke: je veselá, tanečná a občas sa dokonca obzerá po americkom crunku či (snáď mŕtvom) európskom trance.