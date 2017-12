Nikdy nie je skoro tipovať Oscary

Nemá francúzska snímka alebo herec George Clooney tak, ako sme ho ešte nevideli? Tipy na víťazov cien Akadémie sa hromadia už tri mesiace vopred.

22. nov 2011 o 16:44 Jana Németh, Jana Močková

Zdá sa, že tých prekvapení je na tento ročník udeľovania Oscarov už akosi dosť. Na druhej strane – udržať pozornosť do februára je zrejme dôležitejšie.

Brett Ratner opustil pred pár dňami stoličku producenta slávnostného odovzdávania Oscarov pre jediné hanlivé slovo na verejnosti. Od minulého týždňa je tiež známe, že 84. odovzdávanie cien Akadémie bude moderovať Billy Crystal a nie Eddie Murphy. Novinka je aj v počte nominácií – kým v minulých rokoch sa na zozname najlepších filmov objavilo desať snímok, tento rok ich môže byť od päť do desať.

Najlepší film roka

Veľkým prekvapením by skôr bolo, keby tento rok cenu za najlepší film nezískala pôvabná nemá snímka Michela Haznaviciusa The Artist. Práve do nej sa totiž zaľúbil vplyvný hollywoodsky producent Harvey Weinstein, o ktorom sa hovorí, že on je presne ten, kto vie, ako získať Oscara. V doterajšej histórii sa však táto cena iba raz dostala do rúk tvorcom nemého filmu – v úvodnom ročníku Oscarov, v roku 1929.

CNN píše o filme Alexandra Paynea The Descendants ako „o takmer dokonalom filme, v ktorom sú Hawai a George Clooney takí, akých sme ich ešte nikdy nevideli.“

Na zoznamoch spravodajských stránok sa objavuje aj novinka Woodyho Allena Polnoc v Paríži, ktorá je práve v našich kinách, Moneyball od Bennetta Millera podľa skutočného príbehu, War Horse od Stevena Spielberga či politický triler The Ides of March, ktorý režíroval George Clooney.

George a Meryl?

Clooney sa v pomyselných výberoch objavuje viackrát – spolu s Bradom Pittom (za úlohu v The Descendants) a Leonardom DiCapriom (za úlohu vo filme J. Edgar) – svieti jeho meno najmä medzi najlepšími mužskými hereckými výkonmi. Tam by mohol figurovať ešte Jean Dujardin za Artistu či Gary Oldman, ktorého výkon vo filme Tinker Tailor Soldier Spy ospevovala kritika.

Pri nomináciách za hlavný ženský herecký výkon sa počíta najmä s Meryl Streep, ktorá s presvedčením stvárnila Margaret Thatcherovú, s Kirsten Dunst za úlohu v Melancholii Larsa von Triera, s Violou Davis v The Help a s Michelle Williams vo filme My week with Marilyn.