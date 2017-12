Filmový sen nielen pre seniorov

Mainstream filmovej zábavy je dnes orientovaný na pubertálnu mládež a keď príde snímka zacielená na divákov stredného veku, hoci úzkostlivo dodržiava žánrové úzusy, stereotypy aj klišé, je skrátka mimo prúdu.

21. nov 2011 o 0:00 Miloš Ščepka

Päťdesiatnik Tom Hanks a štyridsiatnička Julia Robertsová ponúkajú sen pre svojich rovesníkov. Neurazí a pobaví. Že mu mladí nerozumejú? Keď dospejú, pochopia.

Larryho Crowna vyhodia z práce v obchodnom dome. Je v strednom veku, rozvedený, zadlžený a osamelý. Rozhodne sa študovať. Zvyšok prezrádza slovenský názov Moja krásna učiteľka.

Nia Vardalos (1962) si nás pred deviatimi rokmi získala Mojou tučnou gréckou svadbou, pre ktorú napísala scenár a stvárnila hlavnú rolu. Spolu s producentom filmu Tomom Hanksom sa pokúšajú zopakovať úspech už od roku 2004, keď ohlásili nerealizovaný projekt A Wilderness of Monkeys, ktorý mal Hanks aj režírovať. Spoločnosť Universal Pictures ich medzitým najala na Moju krásnu učiteľku a zdalo sa, že obaja si píšu hlavné postavy pre seba, no v roku 2010 štúdiá vybrali za Hanksovu partnerku Juliu Robertsovú. Nia napokon iba požičala hlas chaotickej automobilovej navigácii.

video //www.youtube.com/embed/uS155D2HlwY

Film je druhou Hanksovou celovečernou réžiou pre kiná po hudobnej komédii To je náš hit! (1996). Scenár realizoval formou, ktorá by viac sedela projektu začínajúceho filmára, nie štúdiovému filmu s rozpočtom 30 miliónov. Formou – obsadením postáv, réžiou, hereckými výkonmi, kamerou, strihom i hudbou akoby šlo o bezprostredný nezávislý film. Žáner romantickej komédie, účasť Hanksa, Julie Robertsovej, Cedrica the Entertainera či Pam Grierovej, ľahkosť, nezáväznosť až rozmarnosť i celková odhadnuteľnosť sú však znakmi komerčného produktu určeného na rýchlu spotrebu.

Domáci distributér sa nespoľahol na marketingové skúsenosti Hollywoodu a film z originálneho názvu Larry Crown premenoval na Moja krásna učiteľka, čo pripomína Moju tučnú grécku svadbu, ale hlavne filmy Moja krásna čarodejnica či Moja krásna Amerika. A pritom vysokoškolská učiteľka Mercedes Tainotová vôbec nemá byť krásna, to iba Julia Robertsová nedokázala zahrať škaredú. Hrá „len“ sprvu nesympatickú, odmeranú a čudácku pedagogičku so sklonom k alkoholu. Hrá tak, že jej sotva možno niečo vyčítať, no Tom Hanks ako popletený dobrák čoraz viac pripomína Robina Williamsa.