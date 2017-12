Američan v skvelej spoločnosti

Polnoc v Paríži je podľa tržieb dosiaľ najúspešnejším filmom Woodyho Allena.

23. nov 2011 o 15:37 Miloš Ščepka

Tentoraz sa známemu režisérovi podarilo osloviť aj tých, ktorí nepatria k jeho verným divákom.

Nech v ktoromkoľvek zo svojich vyše štyridsiatich filmov rozpráva Woody Allen na ľubovoľnú tému, nech stvárňuje hlavnú postavu on alebo iní herci a nech je dejiskom hociktorá časť sveta, vždy je stredobodom. Presnejšie jeho komická figúra neurotického Američana, ambiciózneho umelca zmietaného pochybnosťami o vlastných schopnostiach, ktorý zo židovského humoru prevzal sklon všetko spochybňovať a relativizovať.

V novom tisícročí opustil milovaný Manhattan a začal objavovať európske veľkomestá. Po Londýne a Barcelone prišiel na rad Paríž, pravdaže taký, aký ho cez okuliare snov, túžob a predstáv vidia Američania.

Hemingway, Picasso, Dalí a ďalší

Owen Wilson hrá hollywoodskeho scenáristu, ktorý túži po úspechu na poli veľkej literatúry. Do Paríža zavítal v tej najhoršej spoločnosti – s povrchnou snúbenicou Inez (Rachel McAdams) a jej zazobanými rodičmi. Ba čo viac, v Paríži stretnú ich priateľov – samoľúbeho Paula a Carol. Gil ich nemôže vystáť, nuž sa vydáva sám na dlhé nočné prechádzky, ktoré ho zavedú do zlatých 20. rokov, k parížskej bohéme. Absolvuje oslavy a pitky s Hemingwayom, Picassom, T. S. Eliotom, Dalím, počúva spev Colea Portera, jeho rukopis posudzuje Gertruda Steinová (Kathy Bates). A Gil nevdojak podľahne bezprostrednému čaru Picassovej i Hemingwayovej milenky Adriany (Marion Cotillard).

Návraty k starým filmom

Cesty do minulosti sú pre Allena podobným katalyzátorom sebapoznania ako duchovia v jeho filme Sólokapor, hypnóza v Prekliatí žltozeleného škorpióna či postavy, vystupujúce z filmového plátna v Purpurovej ruži z Káhiry. Aj Wilson sa vžíva do roly Woodyho Allena, preberá jeho intonáciu, gestikuláciu i mimiku. Pre Allenových fanúšikov je to hra rovnako zábavná, ako citáty a parafrázy z jeho diel v briskných dialógoch na začiatku filmu.