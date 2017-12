Hammelov príjemný posun k džezu aj šansónu

Nestarnúci spevák, skladateľ a gitarista vydal naraz dva albumy.

23. nov 2011 o 16:43 Pavel Malovič

Vydavateľstvo Pavian Records prináša zaujímavú výberovku aj novú nahrávku Pavla Hammela.

Prvý album predstavuje originálny prehľad jeho rozsiahleho repertoáru (doslova od prvej piesne Balada o smutnom Jánovi až po „poslednú“ Za všetkým len Ty), ktorý nanovo naspieval a nahral spolu s pražským džezovým triom Alvik a obľúbenými spolupracovníkmi – gitaristom Jurajom Burianom a hráčom na bicie nástroje Marcelom Buntajom.

Druhý projekt zasa prináša úplne novú kolekciu pesničiek, spracovanú v rovnakom duchu a s tými istými spoluhráčmi. Oba albumy dokresľujú a dôverne vystihujú pôsobivo výtvarne riešené obaly Vladimíra Yurkovica.

Pre tých, ktorí chcú mať na jednom nosiči nie najväčšie, ale skôr najlepšie štúdiové a pódiové hity, je výber The Best of... dobrou správou. Pesničky sú totiž nielen „oprášené“, ale v diskrétnej koketérii s džezom a plynúcim časom pomáhajú poznať, ako Hammelovi skrásnel hlas do „šansónova“.

Fajnšmekrov určite potešia exkluzivity: maďarský klávesista Gábor Presser (ex­ Locomotiv GT) v Túlavom psíkovi, kultová vec Mariána Vargu Ľalia poľná (na veľkom píšťalovom organe a s chrámovým zborom Ad una corda) alebo variácie klaviristu Mikiho Škutu (Kreditka srdca).

Sú tu aj menej známe, ale o to krajšie pesničky ako Šesť starcov, Margaret Steiffová alebo Listy do mora. Samozrejmosťou je precízne vypracovaný booklet – knižka s textami piesní Borisa Filana, Kamila Peteraja a „nováčika“ Vlada Slivku.

Najnovšie dielo veterána slovenskej poprockovej scény Nočná galéria s kompletnou dávkou úplne nových skladieb sa tiež nesie v duchu viacerých prekvapení.

V ľahko „nadžezlých“ aranžmánoch sa vyskytuje prvýkrát sólový saxofón (Bharata Jandošek v Dotkol som sa Tvojej duše). Textársky sa neobjavuje Kamil Peteraj, počujeme pieseň iba s rôzne modifikovanými hlasmi Za všetkým len Ty (s vokánou skupinou Fragile), vyskytuje sa herecká speváčka Lucia Siposová (Najlepšia z dobrých, najhoršia zo zlých) a dominujúce verše sú od Vlada Slivku, ktorý s Hammelom spolupracoval na projekte Everest pre Slovenské národné divadlo.

Hammel sa v novinke posúva ešte viac do šansónovej roviny (hoci tá rocková je stále prítomná), čo sa najvýraznejšie prejavuje v rozsiahlejšej skladbe Modlitba stromu (nádherný text Borisa Filana na motív z hry Tennesseeho Williamsa Noc s leguánom). Nájdeme tu aj čisto folkovú rovinu (Beznocnosť), ktorá pamätníkom môže pripomenúť Kráľa slnečných hodín, ale aj vyznanie maliarskemu koníčku (titulná Nočná galéria). Skladby majú švih a sviežosť, tešia každým tónom.