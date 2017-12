Filmové novinky

Tento týždeň idú do kín filmy: Artur zachráni Vianoce, Trou de Fer: Železná diera, vojna bohov 3D.

24. nov 2011 o 17:02 Miloš Ščepka

Artur zachráni Vianoce

Réžia: Sara Smith

V britských štúdiách Aardman Animations (Wallace a Gromit, Ovečka Shaun, Spláchnutý, Slepačí úlet) nakrútila scenáristka a producentka Sara Smith svoj režijný celovečerný animovaný debut v 3D. Vianočnú rodinnú rozprávku o Santa Clausovi, jeho ríši pod severným pólom a najmä o jeho najmladšom synovi Arturovi. Režisérka na scenári spolupracovala s Petrom Baynhamom, podpísaným pod hitmi Borat aj Brüno. Tradičnú vianočnú pesničku Santa Claus is Comin’ to Town naspieval Justin Bieber. České kiná snímku uvádzajú pod názvom Velká vánoční jízda 3D.

Trou de Fer: Železná diera

Scenár, réžia a kamera: Pavol Barabáš

Päťdesiatpäťminútový dobrodružný dokumentárny film Pavla Barabáša, distribuovaný na DVD, je autentickým svedectvom o výprave do tropického pralesa ostrova Réunion v Indickom oceáne, kde v srdci najdivšej prírody leží najťažšie prístupný kaňon sveta. Do jeho útrob sa dokážu zlaniť len tí najlepší, no bez záruky návratu. Previsnuté zlanenia tu dosahujú niekoľko sto metrov a región sa vyznačuje častými výdatnými zrážkami. S desiatkou ocenení z prestížnych medzinárodných prehliadok a festivalov je Trou de Fer naj〜úspešnejším slovenským filmom tohto roka.

Vojna bohov 3D

Réžia: Tarsem Singh

Producenti spartanského hitu 300 vytvorili 3D atrakciu na tému antických bohov. Režisér indického pôvodu Tarsem Singh (Pád, Cela) s výtvarníkom Tomom Fodenom (Psycho, Cela, Osada) a kameramanom Brendanom Galvinom (Za nepriateľskou líniou, Kto chytá draka, Let Fénixa) pripravili vizuálne orgie, ktoré omámia zrak, ale um nechajú odpočívať. Atraktívnosť zvyšujú aj hviezdy, ako sú Mickey Rourke, John Hurt a Freida Pinto.