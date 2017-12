Kam chodíme - Zázračné dieťa

V Štúdiu 12 uviedlo premiéru Divadlo bez domova.

24. nov 2011 o 17:46 Zuzana Uličianska

Jela Matuškovičová nie je profesionálnou autorkou, napísala len reportáž o tom, čo prežila – jednoducho

a nástojčivo.

Z jej príbehu talentovaného dievčatka, ktoré po rozvode svojich rodičov a smrti starého otca začalo mať fóbie a neurózy, naskakujú zimomriavky. Ako sa malá Jela začala ustavične umývať, lebo v jej predstavách otčim zašpinil svet, ako sa liečila, ako sa vydala a vzápätí rozišla. Pri bizarnosti ukázanej psychiatrickej liečebne blednú všetky divadelné spracovania Preletu nad kukučkiným hniezdom.

Produkcia Zázračné dieťa, ktorá mala premiéru tento týždeň v bratislavskom Štúdiu 12, je už šiestou inscenáciou Divadla bez domova. Autorka v ňom sama hrá rozprávačku, mladú Jelu stelesňuje Uršula Kovalyk, ktorá je autorkou dramatizácie predlohy.

Režisér Patrik Krebs (scéna a kostýmy Zuzana Hudeková, pohybová spolupráca Zuzana V. Očenášová, hudba Oskar Rózsa) obsadil do ďalších úloh dobrovoľníkov, ľudí žijúcich na ulici či hercov s rôznymi formami telesného postihnutia. Každý z nich pridal do mozaiky svoj kamienok, často na hrane vlastných možností, nikto však nebol tlačený do neprirodzenej polohy.

Vyše šesťdesiatročná Jela nemá ani dnes ľahký život, v diskusii po predstavení sa však úprimne vyjadrila, že sa nechce donekonečna vyhovárať na komplikované detstvo.

Ak však má niečo v umení silu ukázať nám príčiny a dôsledky našich skutkov, tak sú to práve zázračné okamihy, ako bol tento.