Amnesty international oslavuje štvordiskom Dylana

Organizácia na ochranu ľudských práv funguje päťdesiat rokov. K jubileu vydá album, ktorý pozostáva iba z takmer nových coververzií pesničiek Boba Dylana.

24. nov 2011 o 17:57 Jana Németh, Jana Močková

„Jeho hudba počas celého polstoročia objavuje a vyjadruje úzkosť aj nádej dnešných životných podmienok,“ hovorí historik Sean Wilenz o hudobníkovi, ktorého skladby nanovo naspievalo osemdesiat kolegov na benefičný album Chimes of Freedom. Medzinárodná organizácia na ochranu ľudských práv ním oslávi polstoročie existencie.

Album, ktorý má vyjsť koncom januára, tvoria štyri cédečká s novými alebo doteraz nezverejnenými cover verziami Dylanových skladieb. Iba jediná – Chimes of Freedom, ktorá by mala byť záverečnou skladbou štvrtého disku – bude v originálnej verzii.

Do projektu sa zapojil overený tím producentov, jeden z nich, Jeff Ayeroff tvrdí, že „album je silným spojením hudby, jej tvorcov a ich úcty k práci Amnesty International a zároveň obdivom neustálej výnimočnosti Boba Dylana“.

Zastúpenie umelcov spája rozličné generácie aj hudobné žánre – napríklad jednu zo skladieb naspievala 19-ročná Miley Cyrus, inú 92-ročná folková legenda Pete Seeger. Do projektu sa zapojili aj Patti Smith, Sting, Queens of the Stone Age, Adele, Sinéad O'Connor, Lenny Kravitz, Eric Burdon či Seal a Jeff Beck, ktorí nahrali skladbu Like a Rolling Stone.

Amnesty International začínala v roku 1962 jednorazovou kampaňou na oslobodenie politických väzňov. V marci toho istého roku vydal Bob Dylan svoj debutový album. Dnes pôsobí organizácia v 150 krajinách a Dylan sa natrvalo drží v povedomí nielen hudobného sveta.

Podobný projekt už organizácia raz urobila – pred štyrmi rokmi spojila tím producentov a hudobníkov, ktorí pripravili benefičný album na pomoc v Darfúre. Aj na albume, ktorý obsahoval skladby Johna Lennona, sa objavilo viacero hviez〜d vrátane skupín U2, REM či Green Day.