Túžite po Kunsthalle? V galériách na vás čakajú pohľadnice pre ministra

25. nov 2011 o 15:11 Alexander Balogh

Ako tvorím: výtvarníčka Jana Kapelová

Túžba po Kunsthalle je názov mailartového projektu Jany Kapelovej, ktorý odštartovala v septembri, a ktorý nadväzuje na vlaňajšie aktivity iniciatívy Dvadsať rokov od Nežnej neprebehlo. Mladá výtvarníčka, momentálne tretiačka doktorandského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení, je výraznou postavou tejto iniciatívy, a tak jednu z jej hlavných tém tentoraz pripomenula formou samostatného projektu.

Séria ôsmich pohľadníc s dielami slovenských umelcov a textom "Vážený pán Krajcer, vstúpte do dejín ako minister, ktorý zriadil Kunsthalle!", je predadresovaná ministerstvu kultúry. "Svojmu projektu som dala prívlastok parazitný, pohľadnice som umiestnila najskôr do bratislavských galérií v rámci festivalu BLAF, a postupne ich návštevníci nachádzajú aj v ďalších výstavných priestoroch na Slovensku (Považská galéria umenia, kultúrny priestor BANSKÁ ST A NICA v Banskej Štiavnici, Make Up Gallery v Košiciach a ďalšie)."

Pohľadnicu môže ktokoľvek podpísať a zaslať poštou. "Ide o formu petície, kde sa okrem osobného názoru jednotlivcov prezentujú aj diela umelcov, ktoré sa venujú téme Kunsthalle," hovorí Kapelová.

Jej autorská pohľadnica sa volá Pohľad z okna. "Je to symbolický pohľad z ministerstva kultúry na Dom umenia, ktorý sa ministerstvo a výtvarná obec neúspešne snaží pretransformovať na Kunsthalle už takmer pätnásť rokov." Kapelová zmapovala tému absentujúcej inštitúcie v tvorbe slovenských umelcov od 90. rokov. Na ďalšie pohľadnice vybrala diela Blažeja Baláža, Romana Ondáka, Jána Vasilka, Patrika Kovačovského, Erika Bindera, Michala Murina a spoločný kurátorský projekt transKUNSTHALLE Antona Čierneho a Richarda Gregora.

Celkový počet pohľadníc je 3200 kusov. "Predpokladám, že tak polovica sa dostane k ministrovi. Návštevníci galérií si totiž často zoberú dve, jednu na pamiatku a druhú podpíšu a odošlú." Niektorí tam aj čosi pripíšu, jedni pochvalu ("Ste najlepší minister, držíme Vám palce"), druhí výčitku ("Sme asi posledná postkomunistická krajina bez Kunsthalle").

Jana Kapelová si nerobí ilúzie (hoci by sa rada mýlila), že to Daniel Krajcer po nečakanom páde vlády ešte do predčasných volieb stihne, a tak "vstúpi do dejín ako minister, ktorý zriadil Kunsthalle". O zmysluplnosti svojho projektu je však presvedčená. "Absenciu Kunsthalle ako neuralgický bod slovenskej výtvarnej obce treba neustále pripomínať. A ak to nestihne pán Krajcer, pohľadnice si počkajú na jeho nástupcu."