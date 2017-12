Bruce Springsteen bude hrať v júli v Prahe aj vo Viedni

Zase príde čas overiť tvrdenie, že sú len dve možnosti: Buď už fanúšikom Bossa ste, alebo ste ešte neboli na jeho koncerte.

28. nov 2011 o 17:38 Kristína Kúdelová

„Tuším, že dnes je tu znovu aj môj otec, mama a sestra. Už šesť rokov ma takto prenasledujú,“ hovorí Bruce Springsteen (na snímke SITA) na koncertnej nahrávke z roku 1978, keď spieval pieseň Growin’ Up. „Zakaždým ma čakajú doma vo dverách a vravia mi, že je ešte čas, aby som sa vrátil do školy.“ Jeden chcel z neho právnika, druhý spisovateľa – stal sa len jedným z najpopulárnejších rockerov na svete.

Od jari bude znovu na európskom turné a aj veľmi blízko našich hraníc, lebo 11. júla hrá v Prahe a na druhý deň vo Viedni. Lístky na oba koncerty sa budú predávať od 5. decembra.

Springsteen už absolvoval aj niekoľko komornejších verzií koncertov, keď v roku 1995 vyšiel album The Ghost of Tom Joad, prosil divákov, aby boli počas pesničiek ticho, turné dostalo medzi fanúšikmi názov „Shut up tour“. Tentoraz však bude hrať opäť so svojou skupinou E Street Band a zrejme to bude zase trojhodinový koncert. Bohužiaľ, bude chýbať saxofonista Clarence Clemons, ktorý v júni zomrel.

video //www.youtube.com/embed/41v2bKSH3TE

Ak do jari nevydá nové pesničky, asi sa na koncerte vráti k vlaňajšiemu albumu Promise. Prvé koncerty bude mať v máji v Španielsku, to je jeho obľúbené miesto. Pred dvoma rokmi sa tam stalo mediálnym hrdinom „Bossovo dieťa“, trojročný chlapec, ktorého spevák na pár sekúnd vytiahol na pódium.