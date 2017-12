Pozvánky

Pred revolúciou a dnes, Mráz a Kubala, Dizajn na každý deň, Next štartuje už dnes

29. nov 2011 o 16:26 (kul)

Pred revolúciou a dnes

Výstavu Stredná a východná Európa pred revolúciou a dnes slávnostne otvoria dnes o 17.00 h v bratislavskom Dome umenia. Výstava mapuje zmeny od pádu komunizmu počas transformačného obdobia až po súčasnosť a dokumentuje ich na základe každodenných potrieb ľudí. Potrvá do 16. decembra.

Mráz a Kubala

Dvadsaťštyrihodinovú výstavu Michala Mráza a Lukáša Kubalu Something is wrong otvoria vo štvrtok o 18.00 h v Galérii X na Zámočníckej ulici 5. Kurátorkou je Lívia Klasová.

Dizajn na každý deň

V rámci sprievodného programu výstavy Nové Slovensko – (ťažký) zrod moderného životného štýlu (1918 – 1949) bude vo štvrtok o 17.00 h v Esterházyho paláci Slovenskej národnej galérie diskusia Dizajn na každý deň. Zúčastnia sa na nej kurátorka výstavy Dagmar Poláčková a Marta Janovíčková z Múzea mesta Bratislavy.

Next štartuje už dnes

Medzinárodný festival Next dnes v bratislavskej A 4 začne svoj dvanásty ročník „zahrievacím večerom“. Ide o koncertný krst 2CD kompilácie domácej scény, ktorú vydalo Hudobné centrum. Počas večera, ktorý sa začne o 20.00 h, vystúpi v pätnásťminútových blokoch až pätnásť hudobníkov a projektov. Festival oficiálne štartuje zajtra a potrvá do soboty. Program ponúkne dvanásť ďalších koncertov. Podrobnejšie informácie nájdete na www.nextfestival.sk.