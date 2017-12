Amerika podľa Lasicu

Po dvoch albumoch starých pesničiek Františka Krištofa Veselého je tu nový, podobne ladený projekt Milana Lasicu s orchestrom Bratislava Hot Serenaders.

30. nov 2011 o 16:50 Oliver Rehák

CD Keď zastal čas ponúka najstaršie hity s novými textami.

Mnohé z melódií spoznáte okamžite alebo pri refréne. Sú to americké evergreeny, ktoré nahralo a naspievalo už množstvo muzikantov. Body and Soul, Dream A Little Dream Of Me, Tea For Two, Whispering a ďalšie môžete teraz počúvať v novej verzii.

Nie sú texty ako texty

„Nie som si istý, či nie je svätokrádež nespievať to po anglicky. Ale čo máme robiť, keď máme tento jazyk?“ vysvetľuje pre SME Milan Lasica vznik albumu s názvom Keď zastal čas. „Myslím si, že tak ako máme preložených svetových literárnych klasikov, aj v hudbe by mali základné veci zaznieť po slovensky.“

Textovaním amerických evergreenov sa zaoberá už dlhšie. Pamätníci si môžu napríklad vybaviť Serenade in Blue, ktorú v televíznej relácii Ktosi je za dverami spievali sestry Vášáryové. Tento text nájdete aj na tomto CD, ale jeho autor zdôrazňuje, že nejde o preklady. Texty piesní sa podľa neho ani prekladať nedajú, pretože by mali vychádzať z hudby, nie z pôvodných slov a veršov.

„Ako sa hovorí, voľný preklad býva lepší ako ten doslovný. Väčšinou sa chytím buď názvu, alebo sloganu. Kto pozná originálne texty, možno sa niekde pousmeje, že som korešpondoval s anglickým originálom. Napríklad Body And Soul je text o tele a duši. Inak, texty týchto amerických vecí sú oveľa lepšie, než sa o nich desaťročia hovorilo a než o nich hovorili tí, ktorí po anglicky nevedeli.“

Kolekcia pätnástich skladieb vznikla tak, že k dosiaľ existujúcim starším textom pridal Milan Lasica ešte tri, ktoré vznikli pred niekoľkými rokmi pre inscenáciu Garderobiér. Zvyšné urobil z kazety, ktorú dostal od Bratislava Hot Serenaders.

„Záležalo na tom, do čoho sa pustím a ja som sa do toho púšťal podľa poradia, v akom som to dostal nahraté,“ vraví Milan Lasica. „To som nevedel,“ dodáva kapelník Juraj Bartoš, ktorý robil hudobné aranžmány. „Bol som prekvapený, lebo som počul, že vždy, keď bol pán Lasica požiadaný o texty, trvalo to dlho, a teraz ma vyslovene bombardoval.“

Pražská jar, možno aj Ježek

Oproti nahrávkam skladieb F. K. Veselého sa tento album líši zvukom. Namiesto tuby tu znie kontrabas, čo posúva zvuk od 20. do 30. rokov minulého storočia. Bratislava Hot Serenaders si potrpia na autentickosť, čo zvýrazňuje záznam na dva mikrofóny bez použitia playbackov.

Skladby z tohto albumu budú pravdepodobne znieť na niektorom zo swingových bálov, ale napríklad aj na prestížnom festivale Pražská jar, kde už Milan Lasica s Bratislava Hot Serenaders raz vystúpil. „Pre mňa to bol vrchol našej spolupráce a teraz som sa dozvedel, že opäť máme ponuku zahrať si tam. Myslím, že len Claudio Abbado tam bol dvakrát,“ smeje sa Milan Lasica.

Ďalšie pokračovanie projektu je možné, existuje veľa vhodného repertoáru. „Už sme sa napríklad bavili aj o tom, že by sme zavolali Jiřího Suchého, ktorý by si s pánom Lasicom mohol zaspievať skladby Jaroslava Ježka, podobne ako Voskovec s Werichom,“ vraví Juraj Bartoš.

Novú spoluprácu s Bratislava Hot Serenaders nevylučuje ani Lasica. „Dá sa pokračovať v tomto štýle, ale aj v posune. Nemyslím do nejakého divokého swingu, ale povedzme v takej polohe, v akej tieto melódie zaznievajú vo filmoch Woodyho Allena.“

Podľa neho nie je náhoda, že aj vo svete sa stále objavujú návraty do prvej éry popmusic. „Všetci z tejto hudby vychádzajú, môžu sa tváriť, ako chcú.“