Chcete filmové Vianoce? Tak si kúpte videoprehrávač

Vo filme Artur zachráni Vianoce sa sviatky spomínajú v každej druhej vete. Ale ich čaro v ňom, bohužiaľ, nie je.

30. nov 2011 o 16:59 Miloš Ščepka

Recenzia / Film Artur zachráni Vianoce VB-USA, 2011, 98 min Réžia: Sara Smith



Sara Smith Kamera: Jericca Cleland



Hudba: Harry

Gregson-Wiliams



V slovenskom znení: Daniel Fischer, Miroslava Drínová, Dušan Kaprálik, Jozef Benedik

Daniel Fischer, Miroslava Drínová, Dušan Kaprálik, Jozef Benedik Premiéra v SR 24. 11. 2011

Vianočný film v novembri? Prečo nie – vo svete, kde obchody vešajú vianočnú výzdobu koncom leta. Načasovanie premiéry je najmenší problém komédie Artur zachráni Vianoce. Vianočná zábava má brnkať na city, môže byť gýčová i nepôvodná, ale celkom určite nie takáto.

Nosatý nemotorný, no dobrosrdečný pubertiak Artur je najmladším potomkom Christmasovcov, ktorí bývajú na severnom póle a roznášajú deťom darčeky. Arturov otec je už sedemdesiaty rok na pozícii Santa Clausa. Lenže o funkciu sa uchádza jeho namyslený starší syn Steve, technokrat, utápajúci sa v strojoch, digitálnych hračkách a štatistikách. No ani niekdajší Santa – ich starý otec – sa dosiaľ nezmieril s tým, že už nie je na výslní.

Keď vysvitne, že pri nočnej roznáške darčekov Santa s elfmi (štylizovanými na spôsob tajných agentov) zabudli na dievčatko v cornwallskom mestečku, starnúci Santa sa nechá Stevom uchlácholiť, že ide len o minimálnu štatistickú odchýlku. No Artur so starým otcom oprášia zastarané santovské sane, vyduria soby a vydajú sa aj so zanovitou elfkou na ilegálnu misiu. Veď i jedno detské sklamanie môže spôsobiť koniec Vianoc.

Hoci by malo ísť o zábavu v akčnom štýle a v češtine film aj uvádzajú pod názvom Velká vánoční jízda, je utáraný, pomalý, rozpačitý, bez spádu i napätia. Na scenári síce spolupracoval Peter Baynham, podpísaný pod komédiami Borat a Brüno, no bez Sashu Barona Cohena mu chýba iskra, originalita aj humor. Spolupracovala s ním seriálová scenáristka a režisérka Sarah Smith. Arturom debutovala ako režisérka dlhometrážneho filmu pre kiná a svoju úlohu nezvládla: počnúc dramaturgiou cez „obsadenie“ (výtvarné riešenia a „charaktery“ postáv) až po samotnú filmovú naráciu a nezvládnutú prácu so stereoskopickým obrazom.

Výsledkom je nepôvodná, do značnej miery chaotická a pritom stereotypná sezónna záležitosť, ktorá síce možno diváka neznechutí a neurazí, ale ani nepoteší a nepobaví. Hoci spomína čaro Vianoc v každej druhej vete, sama ho nemá. Všetko celkom logicky uzatvára otrepaná vianočná pesnička v podaní marketingom vyprodukovanej americkej speváckej hviezdičky.

Ak sa na film v 3D vyberie do kina štvorčlenná rodina, mala by zvážiť, či sumu, na ktorú vyjdú štyri vstupenky, neinvestuje radšej do nákupu prehrávača a DVD so skutočnou vianočnou klasikou.