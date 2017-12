Verím, že premiéra Delúzie bude na našej domovskej scéne

Ako tvorím - Divadelník a hudobník Ľubomír Burgr.

1. dec 2011 o 14:33 Alexander Balogh

Delúzia je názov najnovšej hry bratislavského divadla SkRAT, ktoré ju na svojej domovskej scéne v A4 - nultom priestore prvýkrát uviedlo pred týždňom. Asi by sa dalo na tomto mieste čakať slovko premiéra, no celkom by to nebola pravda. „Diváci videli tak asi na deväťdesiat percent regulárne predstavenie, bola to len akási jednorazová ukážka, work in progress,“ hovorí režisér Ľubomír Burgr, inak tiež líder hudobnej skupiny Ali ibn Rachid a člen ďalšej alternatívnej kapely Požoň Sentimentál.

„Množstvo akcií v ’á štvorke’ nám neumožnilo dotiahnuť inscenáciu do konca, nemali sme možnosť skúšať toľko, koľko sme potrebovali, hoci už chýbajú prevažne len nejaké technické veci.“ Burgr je aj autorom námetu hry. „Aj tentoraz išlo o kolektívnu tvorbu, jednotlivé situácie sa dotvárali na skúškach, a tak ucelený scenár je dielom všetkých hercov.“

Oficiálna premiéra Delúzie bude vo februári. Burgr verí, že u nich „doma“, o pár dní sa totiž koná súbeh na prevádzkovateľa tohto priestoru. Peripetie s neustále sa opakujúcou hrozbou jeho straty, ako aj s financovaním združenia A4, ktorého je predsedom („už ma ten kolotoč úradovania zomieľa a likviduje“), sú samostatným nekonečným príbehom.

Názov Delúzia sa trochu vymyká z doterajšej vyše desiatky inscenácií, ktoré má SkRAT ako výsostne autorské divadlo v repertoári. Popri niekoľkých názvoch „prozaických“ (Morča, Paranoja, Narodeniny), oznamovacích (Stredná Európa ťa miluje či Smutný život Ivana T.), imperatívne odporúčacom titule Umri, skap a zdochni...! alebo poučujúcom Nemusím veľa, stačí dobre, ktorý sa stal obľúbeným široko použiteľným bonmotom, je Delúzia istým prekvapením.

„Z viacerých významov tohto slova sa k hre viažu hlavne dva - klam a sebaklam, v ich svete sa pohybujú naše postavy,“ hovorí Burgr. „Inscenácia je sledom smutnosmiešnych, poľutovaniahodne dramatických, ale aj absurdne komických situácií, ktoré nám môžu niekoho alebo niečo pripomínať.“ A ešte viac rozširuje posolstvo tohto pojmu a charakter inscenácie citát amerického spisovateľa Roberta M. Pirsiga, ktorý sa SkRAT-u veľmi pozdáva: „Keď trpí na delúziu jedna osoba, volá sa to pomätenosť. Keď trpia na delúziu mnohí ľudia, volá sa to náboženstvo.“