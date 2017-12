Krtka by brali aj v Hollywoode

V stredu zomrel Zdeněk Miler, autor slávneho kresleného rozprávkového hrdinu.

1. dec 2011 o 17:20 Eva Andrejčáková

Aj posledné chvíle strávil 90-­ročný výtvarník a režisér v spoločnosti svojho Krtka.

Je malý, čierny, trochu pri tele, ale mimoriadne čiperný, vynaliezavý, v tvári neskonale milý a má dobré srdce. Nemá iné meno, volá sa iba Krtko, po česky Krtek, Krteček.

Kreslený rozprávkový hrdina všetkých čias, ktorého závidí aj Hollywood. Takmer pred 60 rokmi ho stvoril Zdeněk Miler, český výtvarník a režisér animovaných filmov.

Let do vesmíru

Kedysi bolo vymodlenou túžbou detí vidieť Krtka pred spaním vo večerníčku, či v nedeľu ráno v detskej relácii Filmárik a Filmuška. Dnes je ho všade dosť - rozprávky o ňom kolujú na internete a na všetkých možných nosičoch, nové generácie detí si ho pozerajú kedykoľvek a vidia ho ako plyšáka v každom hračkárstve. A Krtko funguje stále ostošesť, deti sa ho v istom veku nevedia nabažiť a dospelí sa k nemu vracajú nielen s nostalgiou, ale aj s uznaním.

Krtkov otec Zdeněk Miler tento rok oslávil deväťdesiatku. Krátko na to dostal najkrajší darček - dožil sa letu Krtka do vesmíru. Ten ako maskot letel v raketopláne Endeavour po boku astronauta Andrewa Feustela, ktorý si ho zobral so sebou na palubu. Krtkova sláva stúpla do ozajstných výšin.

Zdeněk Miler strávil posledné chvíle svojho života v Inštitúte onkológie a rehabilitácie na Pleši. Plyšový Krtko mu aj tu robil spoločnosť, mal ho pri sebe aj na obrázkoch s kamarátmi, ktorých mu počas rokov namaľoval. Tešilo ho, že väčšina sestričiek a lekárov, ktorí sa oňho starali, tiež vyrástla na jeho kreslenom dieťati.

Krtko sa narodil v štúdiu Krátky Film Praha v roku 1954, keď jeho budúci autor dostal zákazku na film o výrobe plátenej košele. Práve pre ňu vymyslel jeho postavičku. Krtko však nakoniec zatúžil po plátených nohaviciach, a tak v roku 1957 prišiel na svet prvý diel Ako Krtko k nohaviciam prišiel.

Vďaka za krtinec

Mimochodom, nebolo ľahké ho vymyslieť. „Chcel som vytvoriť hrdinu, ktorý bude deťom blízky, bude mať podobné vlastnosti ako ony, bude ich kamarátom a aj ich niečo naučí,“ povedal pre i-dnes Miler. Lámal si hlavu, ktoré zvieratko by to mohlo byť. Keď cestou z lesa zakopol o krtinec, zrazu bolo všetko jasné. Krtko dostal oči, aby nebol slepý, aj červený ňufák, no rozprávať ho nechali iba citoslovcami, nech mu rozumejú aj za hranicami.

Je známe, že nežné zvuky, autentický plač aj podarený smiech prepožičali zvieraciemu hrdinovi Milerove dve dcéry. Vraj sa pri tom potrápili, ale stálo to za to. Deň bez Krtka s automobilom, s telefónom, s hodinami alebo na helikoptére si momentálne nevieme ani u nás doma predstaviť.