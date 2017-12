Pozvánky

Eva Reichelová, Nazareth na Rockovom mrazení, iPOP, Prezentácia monografie Vlada Kordoša

1. dec 2011 o 17:34 (kul)

Eva Reichelová

V košickom Artfore predstaví dnes o 19.00 h svoju knihu Neberte mi ilúzie psychoanalytička Eva Reichelová.

Nazareth na Rockovom mrazení

Putovný jednodňový festival Rockové mrazenie tento rok zavíta do Bratislavy, kde dnes od 18.00 h v hale na Pasienkoch vystúpia skupiny Nazareth, Horkýže Slíže, Heľenine oči, Zoči voči, Bank of Joe a Seven.

iPOP

V Stredoeurópskom dome fotografie je dnes o 19.00 h diskusia pri príležitosti výstavy Martina Varholíka iPOP. Prenášku bude mať Erik Binder, hudba Rozoberto.

Prezentácia monografie Vlada Kordoša

V sobotu o 16.00 h bude v bratislavskej Galérii 19 na Lazaretskej ulici prezentácia monografie Vladimíra Kordoša. Sprevádzať ju budú Milan Bočkay, Otis Laubert a videoprojekcie.