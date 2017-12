Adam Cohen vystúpi vo Viedni a v Prahe

V rámci európskeho turné vystúpi v najbližších dňoch syn slávneho Leonarda Cohena, Adam aj vo Viedni a v Prahe.

1. dec 2011 o 18:45 (pm)

Úplne nenápadne, bez protekcie svojho slávneho otca Leonarda Cohena (77) sa v rámci európskeho turné na podporu už štvrtého albumu Like A Man objaví v stredoeurópskom priestore Adam Cohen(39). V piatok vystúpi vo Viedni v klube Porgy &Bess a 6. 12. v Prahe (Divadlo U hasičů) s akustickým triom (klávesy, violončelo, husle, gitara, vokály). On sám okrem spievania, písania textov aj skladania piesní hrá na akustickej gitare, klavíri a bicích. Znie naliehavo a mysticky – takmer ako jeho otec v čase prvých platní. Adam Cohen sa narodil v Montreale rovnako ako otec Leonard. V roku 1998 debutoval eponymnou platňou, z ktorej vzišiel rádiový hit Cry Ophelia. Kritika ho považuje za veľmi talentovaného umelca – jediného, v ktorom by mohol žiť jeho otec svoj posmrtný pesničkársky život.