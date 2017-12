Fikcia prekryla realitu múru oddeľujúceho Rómov

Tomáš Rafa nalepil na múr, ktorý oddeľuje michalovské sídlisko Východ od rómskej osady Angi mlyn, takmer stometrový bilbord, ktorý nazýva fikciou.

2. dec 2011 o 16:04 Jana Németh, Jana Močková

„Paradoxne sú všetci spokojní – vedenie mesta, obyvatelia sídliska aj rómskej osady,“ hovorí ironicky Tomáš Rafa o dlhom plagáte, ktorý tento týždeň pokryl kontroverzný múr v Michalovciach. „Vlastne, nie úplne všetci,“ dodáva, „tí, ktorí vedeli, čo tam pôvodne malo byť, sa cítia sklamaní, lebo vidia, že ďalšia fikcia a propaganda prelepila realitu.“

Na začiatku bol futbal

Tomáš Rafa tento rok vyhral prestížne ocenenie za vizuálne umenie. Porotu Ceny Oskára Čepana presvedčil sériou dokumentov mapujúcich hranice a prejavy nového nacionalizmu v Európe. Pred dvoma rokmi ich začal nakrúcať práve tam, na mieste, kde panelová stena oddeľuje michalovské sídlisko od rómskej osady, „a kde každý vie, že to nie je žiadny športový múr, ako ho oficiálne nazývajú. To ma naštartovalo a nakrútil som video, ako tam hráme s rómskymi deťmi futbal.“

Pred pár týždňami prišiel so žiadosťou za vedením mesta. „Chcel som na múr nalepiť fotografie Mikuláša Šteca, ktoré vznikli počas tejto hry. Bolo na nich vidno múr, rómske deti a mňa. Mestu sa nápad páčil, ale niektoré obsahové a vizuálne prvky na fotografiách sa mu nepáčili, nechceli, aby tam bolo možné dekódovať podstatu, ktorá v princípe stála aj za postavením múru.“

Spolu s Marekom Adamovom, ktorý spolupracoval na projekte, sa rozhodli, že skúsia, do akej miery musia modifikovať pôvodný návrh, aby bol akceptovaný. „Mestská rada všetko zamietala, ale my sme pristúpili na ich hru – z pôvodnej vizualizácie sme vytiahli to, čo tam chceli – šport.“

Je to úspech?

„Nie je to sklamanie,“ hovorí Rafa, „teraz vieme, čo všetko to stojí, aký zdĺhavý je proces hľadania akceptácie motívu, ktorý sme navrhli a ako veľmi sa to odrazilo na jeho konečnom výsledku. Áno, vytrhnuté z kontextu to môže vyzerať ako propaganda, tak ako múr môže naozaj vyzerať ako športová stena,“ dodáva. O zachytenie kontextu sa Rafa postaral fotografiami a videozáznamom, ktorý odkrýva celý proces akcie. Postupne ho bude premietať v Michalovciach, Košiciach, Žiline aj v Bratislave a pribudne aj na stránke s doterajšími videami zo strednej Európy.

„Zvláštne je, že múr tam stojí viac ako dva roky a doteraz na ňom neboli žiadne grafity ani nápisy, bol priam sterilný,“ hovorí Rafa, „ako keby sa ho ľudia báli, alebo ho radšej obchádzali, sám neviem.“

Faktom je, že na rómskej strane múru je teraz farebný plagát, druhá ostala prázdna, ale ktovie, možno bude aj sídlisko chcieť radšej fikciu.

Múr podľa pôvodného návrhu, ktorý obsahoval fotografie Mikuláša Šteca.

Výsledná realizácia schválená mestom,

dolu je video spred dvoch rokov, na ktorom je múr, deti a autor projektu.