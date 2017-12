Jana Kirschner spieva s Rómami

Už keď sa spojili speváci starých rómskych piesní s profesionálnymi klasickými muzikantmi, bola to udalosť. Projekt AfterPhurikane pokračuje ďalej a je rozšírený ešte o jedno zvučné meno.

2. dec 2011 o 17:25 Oliver Rehák

Najskôr to vyzeralo ako jednorazová záležitosť. Na festivale Konvergencie tento rok vystúpila Jana Kirschner a okrem svojho koncertu si zaspievala aj jednu pesničku s rómskymi spevákmi z projektu AfterPhurikane.

Zafungovalo to a tak vzniklo viac pesničiek a séria štyroch koncertov.

AfterPhurikane je projekt z roku 2009. Vymyslela ho etnologička Jana Belišová, ktorá našla v rómskych osadách na východnom Slovensku skvelých spevákov a napadlo jej dať ich dokopy s klasickými muzikantmi Jozefom Luptákom a Borisom Lenkom. Čarovný výsledok neobvyklého spojenia autenticky zachytáva hudobné CD a DVD s dokumentárnym filmom Mareka Šulíka, ktoré vyšli vlani.

Spoločné cesty

Nová spolupráca dostala názov „Cestou domov / Dromeha khere“. Dvojjazyčnosť nie je náhodná. Presne vystihuje, o čo pôjde: „Rómska pesnička Kali som, kali som je vlastne Láska, bože láska. Janka sa v nej strieda s rómskymi spevákmi a takýmto spôsobom sme nacvičili aj niekoľko ďalších vecí,“ hovorí violončelista Jozef Lupták. „Teraz sme navyše zabŕdli aj do Afriky a snažili sme sa prepojiť starú rómsku pesničku s reggae rytmom, ktorý voľne prejde do čardáša.“

Skúšalo sa niekoľko dní na workshope, na ktorom boli rómski speváci Marcelka a Jozef Dreveňákovci, Irenka Pokutová a Béla Pokuta a Martinka Ďuďová, perkusionista Thierry Ebam, akordeónista Boris Lenko.

Nové žánre, nový zvuk

S Janou Kirschner prišiel na workshop aj jej partner, muzikant a producent Eddie Stevens. Ten si priniesol klávesy a elektroniku, čím sa okrem hudobných žánrov rozšíril aj zvuk. „Spočiatku som sa trochu obával, ako to celé asi vyznie, ale atmosféra z oboch strán to preklenula. Išla z toho veľká energia, všetkým žiarili oči. Išlo to hladko a zapadlo to do seba,“ dodáva Jozef Lupták.

Naživo to bude vyzerať tak, že počas večera sa prestriedajú rôzne kombinácie. Muzikanti budú na pódiu postupne pribúdať a záver si dajú všetci spolu. Turné sa začína zajtra v Levoči a v stredu sa uzavrie v Bratislave. Ak to dopadne dobre, nezvyčajné zoskupenie muzikantov má v pláne nahrávanie.