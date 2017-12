Adam už znie ako muž

Tak ako jeho slávny otec, mysticky a naliehavo znie vo svojich pesničkách Adam Cohen. Len tak mimochodom to predviedol na koncerte vo Viedni.

4. dec 2011 o 16:07 Pavel Malovič

Syn Leonarda Cohena – charizmatický a svojrázny Adam Cohen začal svoju kariéru nenápadne, bez protekcie, počas štúdií medzinárodných vzťahov v New Yorku. Vtedy prišiel do užšieho kontaktu s pesničkárskou scénou v Greenwich Village a neskôr v kluboch Los Angeles. Hrával s neznámymi kapelami po new〜yorských scénach a privyrábal si ako nosič aparatúry.

V roku 1998 debutoval albumom, z ktorého vzišiel rádiový hit Cry Ophelia. Narodil sa v Montreale rovnako ako jeho otec. Ten o Adamovej matke rozpráva v krásnej piesni My Gipsy Wife. Ďalší album Mélancolista nahral Adam vo francúzštine a istým spôsobom v ňom vzdáva poctu svojmu obľúbencovi, francúzskemu šansoniérovi Sergeovi Gainsbourgovi.

Tretiu platňu Ex-Girlfriends nahral so skupinou Low Millions ako netradičný projekt venovaný svojim doterajším vzťahom – jedenásť skladieb je označených rozličnými dámskymi menami (Eleanor, Jane, Niki, Julia a ďalšie). Teraz predstavuje pesničkovú kolekciu Like A Man, čo je údajne názov, ktorý mu odporučil jeho hrdý otec so slovami: „Na tejto nahrávke už znieš ako muž.“

Sám Adam považuje za najväčšiu poklonu otcovo konštatovanie, že na albume sú minimálne dve prvotriedne milostné piesne.

Adam Cohen je na európskom turné a minulý piatok sa vo viedenskom klube Porgy & Bess predstavil ako dominantný člen akustického tria. Spolu s ním hrá violončelistka, gitaristka a vokalistka Mai Bloomfield a multiinštrumentalista Michael Chávez. Cohen má talent na konferans aj hovorené slovo, čo využíva na kontakt s publikom aj šarmantné rozprávanie príbehov pred každou piesňou. Nezaprie gény - znie naliehavo a mysticky – takmer ako Leonard Cohen v čase prvých platní, čo pripomenul len tak mimochodom dvoma piesňami So Long Marianne a Like A Bird.

On je však silný najmä vo vlastných poetických kompozíciách. Také sú na novom CD: Out Of Bed, Matchbox, Like A Man, Sweet Dominique alebo Girls These Days. V úsporných aranžmánoch a s častým využívaním trojhlasov majú skladby typický cohenovský oblek so sexom a láskou navoňanými textami.

Adam potvrdzuje, že ho kritika právom považuje za veľmi talentovaného umelca – jediného, v ktorom by mohol žiť otec svoj posmrtný pesničkársky život.