Koniec sveta bol úspešný

Európskym filmom roka sa stala Melanchólia Larsa von Triera. Originálny The Artist sa bude uchádzať o Oscara.

4. dec 2011 o 16:09 Kristína Kúdelová

Film Melanchólia priniesol svojmu režisérovi Larsovi von Trierovi úspech, uznanie, obdiv, ale aj veľa starostí. Európska filmová akadémia ho v sobotu vyhlásila za najlepší európsky film roka a musela oceniť, ako sugestívne a s akým filmárskym talentom v ňom dánsky režisér uvažuje nad koncom sveta. Okolo tohto filmu však bolo aj toľko polemiky, že Lars von Trier sa nakoniec rozhodol, že už nikdy neposkytne žiadny rozhovor.

video //www.youtube.com/embed/wzD0U841LRM

Melanchólia súťažila v máji na festivale v Cannes a určite mala šance na Zlatú palmu. Znie v nej hudba Richarda Wagnera, a preto sa von Trier na tlačovej konferencii ľahkovážne rozhovoril o Nemcoch, fašizme a Hitlerovi. Festival usúdil, že zneužil slobodu prejavu a vzápätí ho vyhlásil za personu non grata. Už sa mu potom spätne nepodarilo vysvetliť, že nechcel zľahčovať holokaust.

V Melanchólii výborne zahrala Kirsten Dunst a festival v Cannes jej aj napriek incidentu dal cenu pre najlepšiu herečku. Cenu európskej akadémie však nemá, tú dostala Tilda Swinton za rodinnú drámu We Need To Talk About Kevin. Najlepším hercom sa stal Colin Firth, odmenený za film Kráľova reč.

Prekvapením je, že len jednu európsku cenu (za hudbu) má francúzsky film The Artist režiséra Michela Hazanaviciusa, mimoriadne vydarený čiernobiely a nemý experiment. Už niekoľko dní je však v severoamerickej distribúcii a bude sa teda uchádzať o oscarovské nominácie, aj v hlavnej kategórii. Miestni kritici naň veľmi dobre reagujú, minulý týždeň sa už napríklad stal víťazom cien newyorských kritikov.