Divadlo z Pasáže vracia na javisko symbolizmus

5. dec 2011 o 13:12 Zdroj: (jar), spracované podľa propagačných materiálov Divadla z Pasáže

Divadlo z Pasáže sa vrátilo z úspešného pobytu v Amerike, počas ktorého spolu s texaským divadlom Jump-Star naštudovalo a uviedlo hru Viery Dubačovej a Milana Zvadu Cudzinec/Stranger. Inscenácia mala premiéru v San Antoniu, ďalšie predstavenie odohrali divadlá v Austine a na budúci rok si ho budú môcť pozrieť aj diváci na Slovensku.

Hra Cudzinec/Stranger rozpráva cez biblické obrazy z raja, stavania Babylonskej veže či Poslednej večere o ceste jedinca a ľudstva od doby "pred začiatkom sveta". Smrteľné hriechy, ale aj cnosti sprevádzajú človeka od nepamäti a je len na ňom, či sa rozhodne uplatňovať tú správnu mieru vo všetkom - v správaní, činoch a slovách. Predstavenie graduje až do momentu, keď večeru a ironické odkazy na aktuálne spoločenské témy preruší nečakaný hosť. Ten prináša nádej na novú evolúciu a posolstvo o tom, že nič nevinné a iné by nám nemalo byť cudzie. Scénický minimalizmus pozostával z desiatok jabĺk, ktoré v priebehu predstavenia na scénu prinášal "Muž skúsenosti" ako predstaviteľ pokušenia a strojca osudu každého z nás. Otázky osobnej slobody a zodpovednosti sa postupne vynárali z tmy a hudby, kým opäť neskončili v tichu svedomia.

Inscenácia sa u divákov a kritikov stretla s pozitívnym ohlasom. Súbor zaujal svojim spôsobom práce a energiou, ktorú do predstavenia vkladali herci a herečky z Divadla z Pasáže. "Výsledok je plný emócií a hlboko pôsobivý - je to akoby sa symbolizmus vrátil o 200 rokov späť do čias Williama Blakea a preskočil nemeckú choreografku Pinu Bausch cez Stanislavskeho metódu," napísal vo svojej reportáži novinár Scott Andrews. Divadelná kritička Hannah Bisewski, ktorá videla predstavenie v Austine, píše o "provokujúcom a výnimočnom výsledku spolupráce, alegorickom a vizuálne príťažlivom prerozprávaní dejín ľudstva. A hoci diváci cítili kultúrne rozdiely i odlišné skúsenosti medzi oboma skupinami, hercom sa spoločne podarilo artikulovať jednotnú víziu archetypov ľudskej prirodzenosti.“ Intenzívny zážitok z predstavenia vyjadrila Bisewski pocitom, že „čím viac rástla intenzita pohybov hercov, tým naliehavejšia a jasnejšia sa zdala potreba objať všetkých "cudzincov" našej spoločnosti.“ Novinárka Deborah Martin ocenila prenikavosť inscenácie: "nehovorí nič viac než len to, čo znamená byť človekom. Nájdete v nej momenty radosti, krásy, túžby, chamtivosti, agresie, izolácie aj frustrácie... je to dojemné a podnetné dielo." Podľa umeleckej riaditeľky Divadla z Pasáže Evy Ogurčákovej bolo zaujímavé, že predstavenie dokázalo byť do istej miery zrozumiteľné aj napriek odlišnému kultúrnemu kontextu a jazyku. „Občas sa síce objavili náznaky problémov kvôli politickej korektnosti na javisku (Texas je jeden z najkonzervatívnejších štátov s prísnymi zákonmi), v mene umeleckej a ľudskej výpovede to však nebolo dôležité.“

Inscenácia hry Cudzinec/Stranger bude mať slovenskú premiéru v máji 2012 na divadelnom festivale ARTETERAPIA. „Dúfajme, že to bude možné, najmä vzhľadom na limitované možnosti podpory nezávislých umeleckých projektov a iniciatív na Slovensku. Projekt Cudzinec/Stranger je realizovaný výhradne za podpory amerických inštitúcií, sponzorov a jednotlivých donorov, pričom naša inscenácia je dôkazom, že takéto stretnutia a projekty majú svoj zmysel,“ potvrdzuje na záver Eva Ogurčáková.

