Krátko z hudby

McCartney robí dva albumy, Zvuk roku 2012

5. dec 2011 o 17:09 (čtk, her)

McCartney robí dva albumy

LONDÝN. Bývalý člen skupiny The Beatles plánuje na budúci rok vydať dva albumy. Najskôr to bude platňa, ktorá sa podľa neho úplne líši od jeho doterajšej tvorby. Jej názov je My Valentine a termín 6. február.

„Znie to ako hudba 20. až 40. rokov minulého storočia, keď mal môj otec dvadsať. Sú to pesničky, ktoré som počúvala moja rodina, všetci sme spievali,“ povedal pre RTL. „Budú tam aj veci, ktoré som sám napísal, ale v tomto štýle. Je to jemný, intímny album, ktorý človek počúva, keď sa vráti z práce, s pohárom vína alebo nad šálkou čaju.“

Pesničky na druhý album McCartney ešte len skladá. „Možno to nebude popová hudba, ale rocková, možno psychedelická... Kto vie,“ dodal 69-ročný hudobník, ktorý svoj dosiaľ posledný štúdiový album Memory Almost Full vydal v roku 2007.

Zvuk roku 2012

LONDÝN. Britská BBC už po desiatykrát hľadá mladé talenty, ktoré majú najväčší potenciál presadiť sa. Medzi nominovanými sú: ASAP Rocky, Azealia Banks, Dot Rotten, Dry The River, Flux Pavilion, Frank Ocean, Friends, Jamie N Commons, Lianne La Havas, Michael Kiwanuka, Niki & The Dove, Ren Harvieu, Skrillex, Spector a Stooshe. Víťaza vyhlásia začiatkom januára. O výbere rozhoduje 180 ľudí z brandže. Nezáleží na žánri a krajine, hudobníci len nesmú mať vydaný album a byť známi z iných skupín či súťaží.