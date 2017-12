Turnerova cena za slová, ktoré majú hlas

V pondelok večer udelila porota v Británii prestížnu Turnerovu cenu. Získal ju Martin Boyce za pôsobivú inštaláciu.

6. dec 2011 o 9:31 Jana Németh, (jem)

Martin Boyce poďakoval pri preberaní ceny z rúk fotografa Maria Testina svojim rodičom, žene, deťom a škole, kde vyrastal: „Keď je vzdelávanie v ťažkom období, je dôležité oceniť prácu učiteľov.“ Dodal, že výhra 25 000£ mu aspoň pomôže vyrovnať účty za prípravu finálnej výstavy a že víťazstvo je síce „pekné vyústenie deja, ale život ide ďalej.“

Porota na čele so šéfkou Tate Britain, Penelope Curtis, ocenila to, že Martin Boyce „dokázal odkryť nový zmysel poézie.“ Pre finálnu výstavu štvorice nominovaných vytvoril inštaláciu s názvom Do Words have voices. Nechal sa inšpirovať záhradou s betónovými stromami, ktorú vytvorili dizajnéri Joel a Jan Martel v Paríži v roku 1925. V galérii Baltic Centre for Contemporary Art v meste Gateshead využil prítomnosť podporných stĺpov, s ktorých sa stali stromy, listy vytvoril z kovu a papiera, pridal aj hranatý kôš, aký býva v parkoch a stôl s porozhadzovanými listami papiera, ktorý vychádza z návrhu francúzskeho dizajnéra Jeana Prouvého. „Celá inštalácia vytvára pocit vnútorného priestoru ale tiež smutného mestského parku,“ píše The Guardian.

Inštalácia Martina Boycea je výnimočne krásna. A krása, nie je zrovna slovo, ktoré používam často, píše pre Guardian Adrian Searle ››

Šéf galérie Tate Nicholas Serota povedal, že Boyce je výnimočný umelec, ktorý najmä v posledných siedmich-ôsmich rokoch umelecky dozrieval. „Neustále znovuobjavuje jazyk ranej moderny a je v ňom hlboko ponorený. Ale jeho diela nevyhnutne nepotrebujú, aby divák rozumel ranej moderne: sú krásne a pútavé vlastným spôsobom.“

Spomedzi nominovaných – Karla Black, Hilary Lloyd, George Shaw – bol Martin Boyce favoritom s tesným náskokom pred maliarom Shawom. Výstava finalistov sa koná v meste Gateshead – po prvýkrát v galérii, ktorá nepatrí ku skupine Tate a druhýkrát na inom mieste než v Londýne, o čo sa súťaž chce usilovať aj v budúcich ročníkoch.

Británia udeľuje Turnerovu cenu pre umelcov do päťdesiat rokov od roku 1984. Tohtoročným víťazstvom Martina Boyca (44) sa rozšíril zoznam absolventov akadémie umenia v Glasgowe. Minuloročná víťazka Susan Philipsz a Richard Wright , ktorý zvíťazil v roku 2009, tiež študovali tam. K predošlým víťazom ocenenia patrí aj Rachel Whiteread (1994), Damien Hirst (1995) a ďalší. Výstavu finalistov doteraz podľa Guardianu videlo 120 000 návštevníkov, V Baltic Centre for Contemporary Art potrvá do 8. januára.

Víťaz Turner Prize hovorí o svojej inštalácii: