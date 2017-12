Mrázik sa na Novej scéne lúči

Divadlo Nová scéna uvedie 11. decembra 2011 derniéru muzikálu (nielen) pre deti Mrázik. Diváci budú môcť naposledy sledovať hudobno - tanečnú podobu slávnej ruskej rozprávky a zabávať sa na známych postavičkách.

7. dec 2011 o 11:46 Zdroj: (jar)

Mrázik zostáva pre jednu generáciu kultovou rozprávkou. Príbeh skromnej Nastenky, namysleného Ivana a sklerotického dedka Mrázika určite ani tento rok nebude chýbať vo vianočných programoch všetkých televízií. Divadlo Nová scéna uviedlo túto populárnu rozprávku v podobe muzikálu po prvý raz pred štyrmi rokmi. Inscenácia vznikla v réžii Svetozára Sprušanského, ktorý sa snažil o čo najautentickejšiu podobu tradičnej ruskej rozprávky. „Mrázik je jedným z najgeniálnejších filmov, ktorý si pamätáme z detstva. Mal úplne všetko, čo má mať správna rozprávka,“ povedal pred premiérou režisér. V hudobno – tanečnom predstavení znie šesť pôvodných piesní, ale aj šesť nových skladieb s textami Jána Štrassera na hudbu Júliusa Selčana. Do úlohy Mrázika obsadil režisér Ivana Letka, ktorý kedysi do pôvodnej filmovej rozprávky nadaboval Babu Jagu. „Bol to môj prvý dabing, keď som prišiel do Bratislavy, po mojom desaťročnom účinkovaní v martinskom divadle,“ spomínal Ivan Letko, ktorý postavu Mrázika poňal trochu akčnejšie. „Možno vládne u niekoho predstava, že Mrázik je taký už pomaly senilný starček. Ja však chcem do tejto postavy vniesť plno aktivity,“ povedal herec pred uvedením muzikálového Mrázika.

Muzikál Mrázik sa na Novej scéne dočkal 74 repríz a teraz sa s ním divadlo rozlúči posledným predstavením. Pre starších symbol socialistických Vianoc, pre deti jednoducho veselá rozprávka. Nostalgia bezpečne funguje a tak sa bez rozdielu veku opäť budeme spolu s Mrázikom pýtať – „je ti zima dievčatko?“ Či už pred televíznymi obrazovkami, alebo v divadle Nová scéna – v nedeľu 11. decembra 2011 popoludní o 15. hodine. „Rozprávka na Novú scénu rozhodne patrí,“ povedal bývalý riaditeľ Novej scény František Javorský. Divadlo doplnilo v uplynulej sezóne svoj repertoár pre rodiny a hlavne pre detských divákov novým zaujímavým muzikálovo-rozprávkovým titulom Čarodejník z krajiny Oz, takže rozprávka určite s Mrázikom z Novej scény neodíde.