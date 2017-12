Filmové premiéry

Tento týždeň idú do kín filmy - Vec: Počiatok, Silvestrovská noc a Hranaři.

7. dec 2011 o 12:29 aš

Vec: Počiatok

The Thing, USA-Kanada 2011, 103 minút

Námet: John W. Campbell Jr. Scenár: Eric Heisserer. Réžia: Matthijs van Heijningen Jr. Kamera: Michel Abramowicz. Strih: Peter Boyle, Julian Clarke, Jono Griffith. Hudba: Marco Beltrami. Účinkujú: Joel Edgerton, Mary Elizabeth Winstead, Eric Christian Olsen, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Kim Bubbs, Trond Espen Seim, Jørgen Langhelle, Ulrich Thomsen, Paul Braunstein a ďalší.

Premiéra 8. decembra 2011

Prvý film podľa fantastickej poviedky Johna W. Campbella Jr. Who Goes There? z roku 1948 nakrútili v USA roku 1951. V roku 1982 sa ňou inšpiroval John Carpenter, a tak vznikol sci-fi horor The Thing s Kurtom Russellom, ktorý dodnes patrí k tomu najlepšiemu z filmovej fantastiky. Holandský filmár Matthijs van Heijningen Jr. teraz prichádza s príbehom, ktorý dejovo predchádza Carpenterovmu filmu. Príšera z ľadových hlbín, ktorá dokáže prevziať podobu ľubovoľnej živej bytosti, je tu už zasa.

video //www.youtube.com/embed/iduyVkmbR3E

Silvestrovská noc

New Year's Eve, USA 2011, 118 minút

Scenár: Katherine Fugate. Réžia: Garry Marshall. Kamera: Charles Minsky. Strih: Michael Tronick. Hudba: John Debney. Účinkujú: Zac Efron, Lea Michele, Abigail Breslin, Katherine Heigl, Robert De Niro, Jessica Biel, Hilary Swank, Michelle Pfeiffer, Sara Paxton, Sienna Miller, Sofía Vergara, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Jon Bon Jovi, Josh Duhamel, Til Schweiger, Alyssa Milano, Ice Cube, Carla Gugino, Halle Berry, Ludacris, Hector Elizondo, Matthew Broderick, James Belushi a ďalší.

Premiéra 8. decembra 2011

Desiatky najznámejších hviezd účinkujú v romanticky ladenom filme režiséra Garryho Marshalla (Pretty Woman, Nevesta na úteku, Denník princeznej). Rozpráva rôzne príbehy, spojené mestom New York a časom – silvestrovskou nocou. Voľne tak nadväzuje na Marshallov minulý film Valentín. České kiná ho uvádzajú pod názvom Šťastný nový rok.





video //www.youtube.com/embed/6ita2uDVz4U

Hranaři

Hranaři, ČR 2011, 96 minút

Scenár: František Fiala, Oto Klempíř, Jiří Hubáček. Réžia: Tomáš Zelenka. Kamera: Karel Fairaisl. Strih: Pavel Hrdlička. Hudba: Zdeněk Merta. Účinkujú: Saša Rašilov nejml., Kateřina Brožová, Miroslav Etzler, Vilma Cibulková, Michal Dlouhý, Jiří Langmajer, Václav Postránecký, Milan Kňažko, Jan Tříska, Vladimír Kratina, Norbert Lichý, Michal Pavlata, Martin Dejdar, Radim Fiala, Jiří Korn a ďalší.

Premiéra 8. decembra 2011

Český „podnikateľ“ Zdeněk Kubík už nechal nakrútiť film o svojej ceste k miliónom (Czech Made Man). Teraz prichádza s filmom o tom, ako to medzi českými „podnikateľmi“ chodí. Podnikateľ Milan Sláma (Miroslav Etzler) sa rozhodne narušiť zabehnutý systém úplatkov a ohrozí tým nielen seba a svoju rodinu, ale aj priateľa Petra Hloža (Saša Rašilov), majiteľa bezpečnostnej agentúry. České recenzie celovečerného debutu Tomáša Zelenku sú zdrvujúce.

video //www.youtube.com/embed/rC026TFxC3c