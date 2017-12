Čo pozeráme. Ides of March

George Clooney hovorí, že úroveň politiky sa nezhoršuje. Pred dvesto rokmi bola rovnako brutálna.

7. dec 2011 o 16:55 Kristína Kúdelová

George Clooney upokojoval situáciu, keď začiatkom jesene chodil na filmové festivaly a rozprával tam o politike, ktorá je dnes mimoriadne podlá a krutá. „Pred dvesto rokmi to vyzeralo rovnako.“

Jeho nový filme Ides of March je z prostredia americkej demokratickej strany, vo chvíli, keď si volí svojho prezidentského kandidáta. Hlavným hrdinom však nie je možný kandidát, je ním jeho mladý poradca a volebný stratég, vďaka svojmu šarmu obľúbenec médií. Najprv je dokonalým idealistom a ochotne prekonáva aj strach z lietania, pretože verí, že každý nalietaný kilometer prispieva k naplneniu ušľachtilých myšlienok. Potom však urobí morálnu chybu (možno ani menšiu ani väčšiu ako jeho skúsenejší nadriadení), dostane výpoveď a stojí pred dilemou, či má ešte zmysel urobiť niečo pre to, aby sa v politike udržal – a čo všetko ešte stojí za to.

Jeho prerod je pozoruhodný: najprv je nesporne sympatický, potom odporný a nakoniec ho treba úplne vážne poľutovať.

Ides of March nenakrútil Clooney tak duchaplne ako svoj film z roku 2005 Good Night, and Good Luck o zodpovednosti a možnostiach médií. Väčšinu času vyzerá ako nenáročný politický triler, na záver však vyplynie, že je v ňom viac. Je v ňom veľa cynizmu a dezilúzií, ale nie je v ňom ani nenávisť, ani zúfalstvo.