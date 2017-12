Legenda Bollywoodu Dev Anand

Legendu Bollywoodu zbožňovali milióny žien. On s tou svojou vydržal viac ako polstoročie.

9. dec 2011 o 21:38 Matúš Krčmárik

26. 9. 1923 - 3. 4. 2011

Dev Anand nemal rád starnutie, nehovoril o ňom, nepripúšťal si ho. Nechápal ľudí, ktorí sa pre vek vzdávali svojich záľub a prestali žiť. On rozmýšľal inak. Aj keď bol päťdesiatnik, stále chcel vo filmoch vystupovať po boku mladých žien. Nie ako ich otec, ale ako milenec. Mohol si to dovoliť, v tom čase už bol hercom, ktorého milovali milióny Indiek, a žijúcou ikonou tamojšieho filmového priemyslu.

Anand sa narodil v roku 1923 na území dnešného Pakistanu, ktoré v tom čase patrilo pod Britmi spravovanú Indiu. Vyštudoval anglickú literatúru, no hneď potom sa vydal do Bombaja a išiel za svojím snom.

Ženy ho od začiatku milovali. Pre jeho výzor aj melodický hlas. Aj prvú lásku si našiel pri natáčaní filmu. On bol však hinduista, ona moslimka, čo sa jej rodine nepáčilo.

Vyšiel mu až druhý pokus. V roku 1954 požiadal priamo pri natáčaní filmu Taxi Driver o ruku svoju hereckú partnerku Kalpanu Kartikovú a čoskoro sa zobrali. Pár spolu vydržal 57 rokov, mali syna a dcéru.

Anand sa do histórie Bollywoodu nezapísal len ako herec, aj keď vystupoval vo viac ako stovke filmov, ale i ako režisér či producent. V posledných dňoch sa necítil veľmi dobre, išiel preto na kontrolu do Londýna. Zomrel na infarkt vo svojej hotelovej izbe vo veku 88 rokov. „Prečo ľudia len tak nezmiznú? Keď sa niečo stane mne, nechcem, aby to bola udalosť pre každého, aby sa prišiel pozrieť a smútiť. Chcem, aby si ma ľudia pamätali takého, ako keď som žil,“ odkázal svojim blízkym a fanúšikom.

Minimálne tú časť o nesmútení mu zatiaľ nesplnili. Za Anandom smútia milióny ľudí, sústrasť rodine vyjadril aj indický premiér Manmohan Singh.