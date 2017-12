Ďalšia Grammy pre Amy?

Lioness: Hidden Treasures je nevyvážená, ale zaujímavá archívna kompilácia.

12. dec 2011 o 17:30 Oliver Rehák

Nie je to prvý a určite to nebude ani posledný posmrtný album. To platí pre všetkých hudobníkov, ktorí zomreli predčasne. Na rozdiel napríklad od Michaela Jacksona však po Amy Winehousovej zostali iba dva albumy, takže bolo jasné, že v jej archívoch sa niečo nájsť musí.

„Bola špičková v tom, čo robila. Nedáva žiadny zmysel, aby tieto pesničky tvrdli niekde na harddisku,“ vysvetľoval magazínu NME producent Salaam Reimi vznik kolekcie dvanástich pesničiek.

Reimi ju dal dokopy s ďalším dlhoročným spolupracovníkom speváčky aj s jej rodinou a dodal, že nehrozí, aby sa opakovala situácia, keď po smrti rapera Tupaca vyšlo až sedem jeho „nových“ albumov.

Takže na prvý pohľad album Lioness: Hidden Treasures nevyzerá ako snaha vydavateľa zarobiť čo najviac a čo najrýchlejšie. Čo by naň povedala ona sama a či by ho vôbec dovolila vydať pod svojím menom, je samozrejme hypotetická, ale zaujímavá špekulácia.

Viac skryté než poklady

Že za necelých osem rokov sólovej kariéry vydala Amy Winehouse iba dva albumy, nie je len záležitosťou jej verejne prepieraných problémov s alkoholom a drogami. Frank (2003), rovnako ako Back To Black (2006) sú totiž detailne prepracované autorské nahrávky. Toto je dosť nevyvážená kompilácia poskladaná z rôznych období.

Hoci názov novinky tvrdí „skryté poklady“, presnejšie by bolo hovoriť o piesňach, ktoré sa nezmestili na doterajšie albumy, o alternatívnych verziách vlastných vecí, niekoľkých coververziách a dvoch kúskoch, ktoré speváčka takmer stihla dokončiť pred svojou smrťou v júli tohto roka.

video //www.youtube.com/embed/uURz0j9e9Vo

Medzi najzaujímavejšie „nové“ kúsky patria Between the Cheats s pôvabným retro soundom evokujúcim dievčenské skupiny z éry Sixties, pre ktorých štýl mala slabosť, Tears Dry zase ponúka zaujímavé porovnanie s verziou, ktorá sa dostala na album Back to Black – oproti svižnej hitovke počujete peknú soulovú baladu.

Ako asi mohli znieť nové veci a kam mohla smerovať Amy Winehouse, naznačuje jej duet s raperom Nasom alebo dramatická Will You Still Love Me Tomorrow. Tento starý šláger zo 60. rokov existuje v množstve coververzií, ona sa postarala o jednu z najlepších. Nahrala ho so skupinou Dap Kings, ktorí tak výrazne pomohli k piatim Grammy albumu Back To Black.

Opäť na čele hitparády

Kritici zatiaľ tejto nahrávke dávajú okolo 60 percent. Sladkastých sláčikových partov môže byť naozaj na niekoho priveľa, rozhodnutie zaradiť duet s Tonym Bennettom, ktorý už raz (a len nedávno) vyšiel, je čudné. Namiesto bossanovy Girl From Ipanema z raných demokaziet by lepšie vyznela beatlesovka All My Lovin’, s ktorou sa speváčka pohrala oveľa zaujímavejšie a nahrala ju iba s akustickou gitarou. Tú možno nájdeme na ďalšom posmrtnom albume, spolu s inou dobrou pesničkou Procrastination.

Ďalšie posmrtné albumy Amy Winehousovej ešte určite prídu. Fanúšikovia sú na ne veľmi zvedaví, čo dokazuje, že len za prvý deň predaja si Lioness: Hidden Treasures kúpilo sedemdesiattisíc ľudí a okamžite vyskočil na čelo britskej hitparády.

Ale je to vlastne v poriadku. Takých výrazných speváčok, ako bola táto mladá Angličanka, veľa nie je. A práve jej hlas zachraňuje aj viaceré slabšie miesta. Na ďalšie Grammy to asi nebude, ale je naozaj veľkou škodou, že umrela iba ako 27­-ročná.