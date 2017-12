Toto už patrí k folklóru Antarktídy

Film Vec je pre fanúšikov sci­fi klasikou. Kto naň chce nadviazať, má ťažkú úlohu.

13. dec 2011 o 16:55 Miloš Ščepka

Keď polárnici objavia čosi nezvyčajné, môže to dopadnúť aj celkom zvyčajne.(Zdroj: TATRAFILM)

Názov Vec: Počiatok znie nádejne. Známy výlet exministrov financií na jachtu v Monaku sa ale do našich kín nedostal.

Ide o nový sci-fi triler. Vlastne – nie celkom nový.

„Božemôj, čo sa tu do pekla stalo?!“ pýta sa vo filme Vec (1982) doktor Copper pilota McCreadyho, keď navštívia zničenú nórsku polárnu základňu. Snímka Vec: Počiatok takmer o tridsať rokov neskôr na jeho otázku odpovedá.

Nové verzus staré

Poviedku Johna W. Campbella Jr. Who Goes There? z roku 1948 prvý raz sfilmovali tri roky po jej vydaní. Druhá adaptácia, v réžii Johna Carpentera, sa drží na popredných priečkach tabuliek najlepších sci-fi filmov.

Recenzia. Vec: Počiatok The Thing, USA-Kanada, 2011, 103 minút Réžia: Matthijs van Heijningen Jr. Kamera: Michel Abramowicz. Hudba: Marco Beltrami. Hrajú: Joel Edgerton, Mary Elizabeth Winstead, Eric Christian Olsen, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Trond Espen Seim Premiéra v SR: 8. decembra

Má silný, inteligentne vyrozprávaný príbeh aj atmosféru, v ktorej sa záhada mení na hrozbu, hrozba na hrôzu a hrôza na zmierenie. Film si získal silnú základňu fanúšikov, stal sa kultovým dielom a vraj i súčasťou mladého folklóru Antarktídy, kde dodnes patrí k základnej výbave polárnych staníc.

Syn holandského filmového producenta Matthijs van Heijningen Jr. svoj celovečerný hraný režijný debut pre kiná Vec: Počiatok nakrútil v koprodukcii Kanada–USA ako príbeh odohrávajúci sa pred Carpenterovou snímkou.

Dokonalá kópia

Pre americké publikum by dianie na nórskej polárnej stanici nebolo zaujímavé, nuž scenárista Eric Heisserer doň zapojil i amerických vedcov. Spolu s režisérom, autorom výpravy Seanom Haworthom a kameramanom Michelom Abramowiczom nadväzujú na Carpentera.

Dej, reálie, čas, stavby, kostýmy, rekvizity, zvieratá, dopravné prostriedky – všetko do poslednej sekery zaťatej v stene zodpovedá záberom z Carpenterovho filmu. A úvod Carpenterovej Veci plynule nadväzuje na záver van Heijningenovej Veci.

Nová snímka chce evokovať aj tú istú atmosféru. Má to ťažšie, lebo v ohrozenej posádke sú tentoraz aj ženy. A plynulosť, hladkosť rozprávania narúša zopár scenáristických schválností. Doktorka Kate Lloyd (Mary Elizabeth Winstead) napríklad celkom zbytočne pripomína Ellen Ripleyovú z Votrelca. Väčšinu obsadenia tvoria nám menej známi herci škandinávskeho pôvodu, ktorí podávajú dobré charakterové výkony. Obraz sa zaobíde aj bez módneho dynamického strihu a komplikovaných jázd, efekty sú nevtieravé, presvedčivé.

Žiak neprekonal majstra

Všetka pozornosť sa sústreďuje na príbeh. A ten – ten sme predsa videli už v Carpenterovom filme. Neprináša nič iné, nič nové, nič objavné, nič prevratné. Do najmenších detailov doslovne dopovedá to, čo Carpenter naznačil v majstrovskej skratke. A pretože pokračovanie poznáme, nový film nemá čím prekvapiť.

Oddávna sa začínajúci tvorcovia učia kumštu tak, že kopírujú majstrov. Van Heijningenova kópia, alebo možno skôr etuda, nepatrí medzi najhoršie. Prezrádza remeselnú zručnosť aj nadanie. Nedokáže však vystihnúť podstatu, ducha, náladu ani myšlienkovú hĺbku originálu. Nenadchne, ale obdivovateľov originálu ani neurazí.

No filmový biznis dokáže aj kópie žiakov predávať ako majstrovský produkt.